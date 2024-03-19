هيئة الطاقة تتلقى 822 طلب ترخيص خلال شباط الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا) -مشهور الشخانبة - تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 822 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر شباط الماضي، رفضت منها 6 طلبات.

وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 448 طلبا في المصادر الطبيعية، و177 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و40 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و151 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وجرى رفض 6 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته، توزعت بواقع 5 موافقات مبدئية على إنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلب لإقامة محطة محروقات لأول مرة.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 424 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 229 رخصة لاستيراد مواد خام، و179 رخصة لتصدير مواد خام, و14 رخصة مقالع، وطلب خبير متفجرات ورخصة تنقيب.

أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 18 طلبا، فيما تلقت طلبي تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح و4 طلبات إلغاء رخصة أو تصريح.

وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 177 طلبا، منها 92 طلبا لأول مرة، وتوزعت على 57 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و30 طلبا شخصيا، و5 رخص مؤسسية، فيما تلقت 85 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 40 طلبا توزعت على 30 طلبا لأول مرة، بينها طلب رخص أشخاص عاملين، و27 تصريحا لمحطة شحن عامة، و2 رخصة محطة شحن عامة، فيما تلقت 10 طلبات لتجديد الرخصة أو التصريح.

وبحسب البيانات وافقت الهيئة على 151 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 147 طلبا لأول مرة، توزعت على 123 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي و3 طلبات لإقامة محطة محروقات، و5 موافقات مبدئية لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، و7 موافقات لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و7 موافقات مبدئية استيراد/ تصدير زيوت الأساس، إضافة الى رخصتين او تصريحي استيراد مادة الفحم البترولي، فيما تلقت 3 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح، وطلب إلغاء رخصة او تصريح.

يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاوز حاليا 7 بالمئة إلى نحو 19 بالمئة من صادرات المملكة، مشيرة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.

كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.

-- (بترا)

م ف/اص/ب ط

19/03/2024 09:49:06