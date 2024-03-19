تمديد عطاء لإنشاء مشروع الأزرق الثاني للطاقة الشمسية حتى 18 نيسان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، عن تمديد عطاء إنشاء مشروع الأزرق الثاني للطاقة الشمسية، الذي سينفذ من خلال اتفاقية مبادلة الدين مع الحكومة الإسبانية الموقعة عام 2001، موضحة أن آخر موعد لتلقي العروض 18 نيسان المقبل.

وأشارت الوزارة إلى انه سيتم تنفيذ المشروع بأسلوب عقد المقاولة "تسليم مفتاح"، وربطها على الشبكة الكهربائية، مبينة انه مملوك بالكامل للحكومة.

ويهدف المشروع إلى توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وتغذيتها للشبكة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وصناعتها، وتشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتوفير فرص عمل دائمة خلال فترة الإنشاء والتشغيل، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.

-- (بترا)

م ف/اص/ب ط

19/03/2024 09:26:45