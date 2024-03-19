شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 19 آذار(بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع، أبرزها رفح في الجَنُوب ومخيم جباليا شمالًا، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 14 فلسطينيًا ووقوع عدد من الإصابات بعد استهداف طيران الاحتلال منزلين وشقة سكنية في مناطق مصبح، وخربة العدس، وحي الجنينة في مدينة رفح جَنُوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل متواصل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس جَنُوب قطاع غزة.

وفي مخيم النصيرات وَسَط قطاع غزة، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلًا غرب المخيم .

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال حصار المباني في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، مهددة المتواجدين في المجمع باستهداف أي شخص يتحرك بشكل مباشر، حيث أطلق النازحون بالمجمع نداءات استغاثة، خَشْيَة حدوث مجزرة بحقهم.

وكان عشرات الشهداء ارتقوا جراء قصف الاحتلال مجمع الشفاء أمسِ الاثنين، حيث نشب حريق عند بوابة مجمع الشفاء الطبي خلال اقتحام قوات الاحتلال له ومحاصرته بشكل كامل، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل المجمع.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت في تقريرها أن الحرب المستمرة بلا هوادة على قطاع غزة لم تستثن المستشفيات أو العاملين بها والمحتمين فيها، مشيرة إلى توثيقها أكثر من 350 اعتداء قام به الاحتلال على مراكز الرعاية الصحية في القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الخامس والستين بعد المئة على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، في وقت تعاني فيه غزة من شح في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء قيود الاحتلال، ما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وبحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة شهداء القطاع المحاصر إلى 31726 شهيدًا، جُلهم من الأطفال والنساء، و 73792 إصابة، منذ بَدْء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/أغ/اص /س س

19/03/2024 09:24:22