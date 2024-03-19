الاتحاد الأوروبي يقر بالاجماع عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 19 آذار (بترا)- قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل بوينة، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين إسرائيليين بسبب اعتدائهم المتكرر على الفلسطينيين في الضفة الغربية .

وقال مانويل بوينه في تصريحات صحفية ، بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل امس الاثنين :" وافقنا اليوم بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية ".

---(بترا)

رصد / ف ق / س س

19/03/2024 08:30:50