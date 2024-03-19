سوريا: هجوم إسرائيلي جوي على نقاط عسكرية بريف دمشق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 آذار(بترا)- أعلنت سوريا، فجر اليوم الثلاثاء، تعرضها لهجوم إسرائيلي جوي، استهدف عددا من النقاط العسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية"سانا", عن مصدر عسكري قوله، "حوالي الساعة 2:10 من فجر اليوم شن الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، حيث استهدف عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق".

وأضاف المصدر، "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد باستهداف ضربات إسرائيلية محيط منطقة يبرود في ريف دمشق.

ونشرت منصات إخبارية سورية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالت إنها للهجوم الإسرائيلي الجديد على سوريا.

--(بترا)

رصد/أغ/اص /س س

19/03/2024 08:26:52