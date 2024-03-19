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غلق المعبر الحدودي بين تونس وليبيا احترازيا بعد اشتباكات بين مسلحين ليبيين

3/19/2024 4:31:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

تونس 19 آذار (بترا) - قررت السلطات التونسية مساء الاثنين غلق المعبر الحدودي "رأس جدير" مع ليبيا (أقصى الجنوب الشرقي)، احتياطيا قبل أن تعيد فتحه أمام المسافرين، وذلك جراء اشتباكات مسلحة شهدها الجانب الليبي من المعبر.
وأكد مصدر أمني تونسي بالمعبر الحدودي في تصريحات إعلامية أن حركة عبور وتوافد المسافرين قد استؤنفت بشكل يؤمن عودة الليبيين إلى ليبيا ودخول التونسيين لتونس، بعد غلق المعبر بشكل أحادي الجانب لإجراءات احتياطية ولسلامة المواطنين من البلدين.
وتناقلت وسائل اعلام اخبارا مفادها أن وحدة إنفاذ القانون تمركزت من الجانب الليبي وتم استبعاد فرقة ما تعرف بالزواريين وهي فرقة أمنية غير نظامية.
-- (بترا)
ض ع/ب ط
19/03/2024 06:38:26

MENAFN19032024000117011021ID1107994347

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