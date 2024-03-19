مجلس الامن يعقد مشاورات مغلقة بشأن غزة ولبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 19 آذار (بترا) - عقد مجلس الامن الدولي الليلة الماضية، مشاورات مغلقة بشان الوضع في غزة.

وعقب المشاورات قال المندوب الفرنسي ان "إجماعا كبيرا في المجلس على المضي قدما في قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والوصول الكامل للمساعدات" مضيفا اننا بحاجة إلى "وقف إطلاق النار في رمضان، مثل ما فعلناه في السودان".

الى ذلك، يعقد المجلس اليوم الثلاثاء مشاورات مغلقة يناقش خلالها تقرير امين عام الامم المتحدة بشأن تطبيق قرار المجلس الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006 بشأن لبنان.

-- (بترا)

م د/ب ط

19/03/2024 06:34:41