أجواء باردة وهطول مطري اليوم وسط تحذيرات من تشكل السيول



وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة في بعض المناطق، وتدريجيا مع ساعات الليل تضعف فرص الهطول و تخف سرعة الرياح وتتحول إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطولًا مطريًا.



وترتفع درجات الحرارة غدا الأربعاء وتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



كما ويطرأ الخميس، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



ويطرأ الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4 وفي مرتفعات الشراة 11 - 3، وفي مناطق البادية 16 - 9، وفي مناطق السهول 13 - 8، وفي الأغوار الشمالية 22 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 14، وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 14 درجة مئوية.- (بترا)