المياه تحذر من فيضان سد الموجب خلال الساعات المقبلة
التاريخ
3/19/2024 4:29:22 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذرت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن، صباح الثلاثاء، من فيضان سد الموجب خلال الساعات القادمة.
ودعت الوزارة في بيان صحفي لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى الوادي علما أنه تم اتخاذ الإجراءات كافة مع الجهات المعنية.
وفي وقت لاحق، نشرت الوزارة فيديو يظهر فيضان السد.
MENAFN19032024000072011014ID1107994301
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.