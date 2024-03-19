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المياه تحذر من فيضان سد الموجب خلال الساعات المقبلة

3/19/2024 4:29:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن، صباح الثلاثاء، من فيضان سد الموجب خلال الساعات القادمة.


ودعت الوزارة في بيان صحفي لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى الوادي علما أنه تم اتخاذ الإجراءات كافة مع الجهات المعنية.

وفي وقت لاحق، نشرت الوزارة فيديو يظهر فيضان السد.


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