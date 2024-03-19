الإبرار الجوي على غزة.. لماذا صار الأردن مركزه؟



لكن الأردن وبحكم الترابط الجغرافي والديموغرافي مع جارته الغربية فلسطين، فكان أول دولة تقوم بعمليات إبرار جوي بدأها في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، انطلاقاً من خبرته الواسعة بالإنزال المظلي والإبرار الجوي، وفق ما ذكره خبراء أردنيون للأناضول.



وإلى جانب الطابع الإنساني من تلك العمليات، يرى بعض المراقبين أن الأردن يسعى إلى إفشال ما تصبو إليه تل أبيب، وذلك بتعزيز صمود الغزيين وإبقائهم داخل أرضهم، إذ عبرت عمّان عن رفضها "المطلق" لمحاولات التهجير القسري، واعتبرت في تصريحات لعدد من مسؤوليها، أنه سيكون بمثابة "إعلان حرب".



وحتى 15 مارس/ آذار الجاري، نفذ الأردن 46 إبرارا مستقلاً، و61 آخر مشتركاً بالتعاون مع دول "شقيقة وصديقة".



مراسل الأناضول استمع إلى خبيرين عسكريين، وأكاديمي في الشؤون السياسية، حول ما يجعل من بلدهم الأردن مقصدًا للدول الراغبة في تنفيذ إبرار جوي داخل قطاع غزة، والأسباب التي جعلت من بلادهم مركزاً للقيام بها.



خبرة بالتعامل مع دول الناتو والأوروبيين



المحلل العسكري اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار، قال: "الأردن حليف لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولديه خبرة كبيرة في التعامل معه ومع الأوروبيين، وكان بوابة رئيسية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي".



وتابع: "نتيجة الترابط الأردني الفلسطيني، كان تدخل الأردن الإنساني ضرورة، خاصة مع حدوث مجاعة في غزة، وعجز المجتمع الدولي والهيئات الأممية عن معالجة الأمر".



ورأى أبو نوار أن "علاقات الأردن المميزة مع دول العالم، حققت له الدعم الدولي في هذا الجانب، وهو ما دفع كثيرين منه للانخراط بهذا الدور، جنباً إلى جنب مع عمّان".

وقال: "على الرغم من تكلفة تلك العمليات، وأنها غير كافية لسد حاجة القطاع، إلا أنها برأيي تنقذ بعض الأرواح".



وأشار أبو نوار إلى أن "تداعيات الأزمة في غزة تمسّ الأردن، وقرار المملكة كان مبنياً على تدخل إنساني لكسر هذا الحصار ومنع أن تصبح المجاعة سلاحًا في يد إسرائيل".



إبرار وليس إنزال



المحلل العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد هشام سليمان خريسات، فرّق في بداية حديثه بين الإبرار الجوي والإنزال المظلي، حيث بيّن أن الأولى تكون للأحمال، والثانية للأشخاص.



وأضاف: "الأردن يمتلك خبرة طويلة جدًا عمرها 5 عقود في مجال الإنزال المظلي والابرار الجوي، وبنية تحتية في مجال طيّ المظلات هي الأكبر بالمنطقة، كما يمتلك فريقًا جويًا مجرّبًا ومدرّبًا وعالي التأهيل وله خبرة كبيرة".



وبحسب خريسات، فإن "التجهيزات التي يستخدمها الجيش الأردني في مجال القفز المظلي والابرار الجوي، فائقة الجودة، هائلة الأمان، وخالية من الحوادث الجوية على الاطلاق".



ولفت إلى أن "القوات المسلحة الأردنية تشارك بحوالي 44 تمرينًا محليًا ودوليًا، جلّها يتخللها الإبرار الجوي للأحمال والإنزال للقوات".



وأشار إلى أن "عملية الإبرار الجوي باهظة التكاليف، ويعتمد ذلك على حجم الحمولة؛ إذ كلما زادت فإن ذلك يتطلب نوعًا خاصًا من المظلات، والتي تتراوح أسعارها ما بين 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار أمريكي)، و70 ألف دينار (98 ألف دولار)".



وبيّن أن "الأردن هو الدولة الأولى بالعالم التي تستخدم جي بي إس (نظام التموضع العالمي) عسكري لإيصال الأحمال إلى نقطه محددة بأم عينها، بمعنى أن القوات المسلحة كانت سبّاقة في استخدام الأقمار الصناعية بتوجيه المظلات".



رسالة أردنية



رضوان المجالي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة مؤتة الأردنية (حكومية)، رأى أن "إسرائيل تسعى للضغط على حماس لتحقيق تنازلات فيما يتعلّق بملف الأسرى والرهائن، مستخدمةً سياسة التجويع".



وأردف: "إزاء تلك السياسة التي يرفضها الأردن، وخاصة العقاب الجماعي، اتخّذت المملكة قرارًا مهمًّا يتعلق بدعم الأشقاء الفلسطينيين، فجاءت خطوة الإنزالات في قطاع غزة على المناطق الأشد عوزاً".



وأكد المجالي أنه "رغم أن الإنزالات لا تلبّي حاجة أهالي القطاع، لكنها رسالة مضمونها بأن المملكة داعمة لفلسطين وغزة من جهة، ودعوة للمجتمع الدولي إلى التحرك لتقديم المساعدات".



وأكد على أن "إسرائيل لا تريد وقفًا لإطلاق النار، وإنما تسعى لتحقيق مكاسب أكبر باسترجاع الرهائن دون القيام بذلك، وبالتالي فالحصار وسياسة التجويع ورقة ضغط على حماس وسكان القطاع للتعبير عن سخطهم تجاه المقاومة، إضافة إلى الضغط على السلطة الفلسطينية".



المجالي أضاف أن "إسرائيل تريد أن تُشعر تلك الأطراف بأنها ليست سببًا فيما يتعرض له سكان القطاع، وإنما حماس".



وشدّد على أن الأردن يلعب دورا إنسانيا "يسعى من خلاله إلى التأكيد على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وبمشاركة دولية".



واعتبر المجالي أن "الأردن أثبت أنه داعم أساسي للفلسطينيين، وكسر السياسة الإسرائيلية في حصار غزة من خلال الإنزالات الجوية".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربًا مدمّرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.



وتقيّد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.-(الأناضول)