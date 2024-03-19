وزير إسرائيلي: الرد المناسب على عقوبات أوروبا تعزيز الاستيطان



ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن سموتريتش قوله: "قرار الاتحاد الأوروبي هو نتاج حملة مقاطعة دولية كاذبة ضد دولة إسرائيل تهدف إلى تشويهها".

وأضاف: "إذا كان هناك عنف (من قبل المستوطنين)، فسيتم التعامل معه من خلال النظام القضائي الإسرائيلي".



وتابع سموتريش: "هناك رد صهيوني واحد مناسب لهذا البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهو تعزيز وترسيخ الاستيطان".



وتصريحات سموتريش هي أول تعليق من مسؤول إسرائيلي كبير حول قرار الاتحاد الأوروبي.



ومساء الاثنين، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات فردية على مستوطنين إسرائيليين شاركوا بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.



وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في تصريحات عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن الدول الأعضاء الـ27 توصلت إلى اتفاق بشأن فرض العقوبات.



وأوضح بوريل أن النظام يشمل حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أو مصادرة الأصول الموجودة داخل الاتحاد.



ولم يفصح عن أسماء الذين طالتهم العقوبات، ورد على الصحفيين الذي سألوه بالقول: "لا أتذكر الأسماء".



ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية.



ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، فإن المستوطنين نفذوا 2410 اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال 2023، قتل على إثرها 22 فلسطينيا بينهم 10، كما تم تهجير 25 تجمعا بدويا، بينها 22 تجمعا بعد 7 أكتوبر.



وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.



وتعتبر الأمم المتحدة، ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.-(وكالات)