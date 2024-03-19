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الاتحاد الأوروبي يقر بالاجماع عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية

3/19/2024 4:29:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل بوينة، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين إسرائيليين بسبب اعتدائهم المتكرر على الفلسطينيين في الضفة الغربية.


وقال مانويل بوينه في تصريحات صحفية ، بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل امس الاثنين :" وافقنا اليوم بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية".-(بترا)

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