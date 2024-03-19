الاتحاد الأوروبي يقر بالاجماع عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي يقر بالاجماع عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية
التاريخ
3/19/2024 4:29:13 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل بوينة، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين إسرائيليين بسبب اعتدائهم المتكرر على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مانويل بوينه في تصريحات صحفية ، بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل امس الاثنين :" وافقنا اليوم بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية".-(بترا)
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