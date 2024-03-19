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بلينكن يزور السعودية ومصر لبحث وقف الحرب

3/19/2024 4:29:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني،اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع لبحث الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

و بحسب واشنطن تايمز، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية "ماثيو ميلر" من الفيليبين التي يزورها بلينكن الآن ، إن وزير الخارجية الأميركي سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة الأربعاء قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسؤولين المصريين.


وأشار ميلر في بيان أن بلينكن "سيناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد النزاع في غزة ، كما سيناقش "مسارا سياسيا جديدا للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية من إسرائيل، وهيكلا لسلام وأمن دائمَين في المنطقة".


ووفق البيان، سيتناول بلينكن كذلك آلية وضع حد لهجمات الحوثيين في اليمن على سفن تجارية، لاستعادة الاستقرار والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن .


وستكون هذه الجولة السادسة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023 .


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