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شراكة بين أمنية و Startupbootcamp لإدارة وتشغيل حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank

3/19/2024 4:29:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في إطار توجهها الاستراتيجي لتعزيز البيئة الريادية في الأردن، أعلنت شركة أمنية عن دخولها في شراكة جديدة مع شركة Startupbootcamp، المصنفة ضمن أفضل 5 مسرعات أعمال على مستوى العالم، وذلك لتشغيل وإدارة حاضنة أمنية لريادة الأعمال "The Tank".
تهدف هذه الشراكة إلى تنشيط وتفعيل دور "The Tank" في دعم وتطوير الشركات الناشئة في الأردن، والعمل على زيادة تأثير شركة أمنية على البيئة الريادية في المملكة.
وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه:" تعبر هذه الشراكة عن التزامنا الراسخ في دعم وتمكين الشركات الناشئة في الأردن، لإدراكنا لأهمية ودور ريادة الأعمال في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث يواجه عالم الأعمال تحدياً مستمراً يتمثل في مواكبة التطورات المتسارعة. لذلك، فإن مراجعة استراتيجيتنا لدعم التقنيات الناشئة، وتلبية متطلبات السوق المتغيرة، وتفضيلات المستهلكين، أمر ضروري لضمان قدرة حاضنة The Tank على جذب الشركات الناشئة المناسبة وتحقيق الأثر المطلوب".
وأضاف قمحيه: "نحن على ثقة بأن Startupbootcamp هي شركة عالمية رائدة تتمتع بخبرة واسعة في مجال احتضان الأعمال، ومن خلال شراكتنا، نتطلع إلى الاستفادة من نماذج العمل التي أثبتت جدواها ومن أفضل الممارسات ومن خلال شبكة واسعة من الشركاء المحتملين والمستثمرين والمرشدين الذين سيقدمون قيمة مضافة لحاضنة The Tank"، لافت إلى أن شراكة أمنية مع Startupbootcamp ستساهم في إثراء بيئة العمل وجلب وجهات نظر جديدة، وتحدي الافتراضات السائدة، مما سيؤدي إلى ابتكار أساليب عمل جديدة وتحقيق نتائج أفضل للحاضنة.
وقد أعرب إبراهيم سكسك، الرئيس التنفيذي لStartupbootcamp، عن حماسه لهذه الشراكة قائلاً: "نحن في Startupbootcamp، نؤمن بقوة التعاون والشراكة في تحقيق التأثير الإيجابي. شراكتنا مع أمنية تتيح لنا فرصة فريدة لنقل خبراتنا في تسريع نمو الشركات الناشئة إلى الأردن، مع التركيز على التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الاتصالات. نحن متحمسون للعمل مع فرق الشركات الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تساهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الأردني."
و بموجب هذه الشراكة ستعمل Startupbootcamp مع شركة أمنية على تقديم تحديات محددة تمتد لستة أسابيع لكل تحد، تشمل مراحل إعداد الفكرة و التحضير للعرض التقديمي والعرض النهائي، مع التركيز على مجالات حيوية مثل الجيل الخامس، والحوسبة الطرفية Edge Computing، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتقنيات الاتصال، و الشبكات المعرفة بالبرمجيات، وإنترنت الأشياء.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم استقطاب خبراء و مختصين في مجالات عدة أبرزها (القانون، الملكية الفكرية، المبيعات والتسويق، التصميم، والخبراء التقنيين، وغيرهم) من الأردن وخارجه لعقد دورات تدريبية متقدمة و/أو العمل مباشرة مع الفرق، بالإضافة إلى المشاركة في أنشطة رئيسة مثل التحليل العميق لعوامل القوة والضعف والفرص والمخاطر مع الشركات الناشئة باستخدام نموذج العمل ومنهجيات الشركات الناشئة، والتدريب على العروض التقديمية، وعقد ورش عمل بواسطة خبراء الصناعة لتعزيز مهارات الشركات الناشئة.

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