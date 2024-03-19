ضمن حملة العروض الرمضانية خصومات وعروض مميزة على حلول الحياة الذكية من أورنج الأردن

MENAFN - Alghad Newspaper)حرصت أورنج الأردن ضمن حملة العروض الرمضانية التي أطلقتها مؤخراً والتي شملت حلول الحياة الذكية على تمكين المستخدمين من الاستمتاع بتجربة رقمية. وأصبحت هذه الحلول متاحة للمستخدمين منذ عام 2020 وهدفت من خلالها الشركة إلى توفير الوقت والجهد باستخدام الأجهزة المتطوّرة، خاصة مع سرعة الحياة وكثرة متطلباتها.

وترتبط الأجهزة بالإنترنت عبر الواي فاي، لتمكّن المستخدمين من تعزيز الكفاءة والحدّ من استهلاك الطاقة وضمان الأمان في منازلهم أو مكاتبهم أو المباني المعنية بالإضافة إلى التحكم بأجهزة المنزل من أي مكان وفي أي وقت، وذلك عبر مجموعة متنوّعة تتضمن 21 جهازاً لحياة أكثر استدامة وفعالية، حيث يستطيع المستخدم معرفة تفاصيل أكثر حول هذه الحلول من خلال معارض أورنج حول الممكلة و المتجر الإلكتروني.

وسيستفيد المستخدمون من خصومات على أجهزة مختلفة ضمن حلول الحياة الذكية تصل إلى 60%، وتتضمن الخصومات كذلك كاميرا 2 ميجابكسل والتي سيصبح سعرها 29.9 ديناراً شامل لضريبة المبيعات، وتشمل الحملة كذلك عرضاً لفترة محدودة لشراء كاميرا والحصول على الثانية مجاناً عند التسوق من المتجر الإلكتروني فقط.

تشمل حملة أورنج الرمضانية، والتي باتت تقليداً سنوياً، عروضاً وخصومات على خطوط الإنترنت والأجهزة والإكسسوارات في معارض أورنج أو المتاحة على المتجر الإلكتروني.