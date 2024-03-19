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اكتشاف مادة مضادة للأورام في زنابق البحر

3/19/2024 4:29:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمكن علماء معهد المحيط الهادئ للكيمياء العضوية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى من عزل مركبات لها خصائص مضادة للأورام من زنابق البحر.

ويشير مصدر في المعهد، إلى أن زنابق البحر هي حيوانات بحرية لافقارية من نوع شوكيات الجلد. وهي مجموعة قديمة من الكائنات البحرية ذات الألوان الزاهية التي يفترض أنها تحميها من الحيوانات المفترسة.

ويقول: "اكتشف العلماء أن مركبات الكينون الموجودة في هذه الكائنات لها خصائص مفيدة محتملة- مضادة للالتهابات والفيروسات والأورام".

وقد تمكن الباحثون من عزل ثلاثة مركبات جديدة ثنائية الوحدات من زنبق Phanogenia gracilis ، تسمى فانوغراسيلين A-C. لقد ثبت أنها تظهر نشاطا مضادا للأكسدة وللميكروبات، كما أنها تزيد من بقاء الخلايا العصبية عند تعرضها للسموم العصبية روتينون.

ويشير الباحثون، إلى أن المركبات الثلاثة تبطئ نمو البكتيريا إيجابية الغرام S. aureus والفطريات الشبيهة بالخميرة C. albicans، كما تمنع تكوين الأغشية الحيوية لهذه الكائنات الحية الدقيقة، لذلك يمكن اعتبارها عوامل قوية مضادة للميكروبات.RT

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