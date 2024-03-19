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الاستثمار الإسلامي في روسيا: فرص جديدة للأعمال من دول منظمة التعاون الإسلامي

3/19/2024 4:28:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حاليا في روسيا تجري مناقشة حول تبسيط إجراءات التسجيل للأعمال التجارية التابعة للأجانب المهتمين بالاستثمار في الاتحاد الروسي. وفي الوقت نفسه، يتمتع المستثمرون من دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا بالعديد من الامتيازات التي تسهم في تطوير مشاريعهم في روسيا؛ وقد تُتاح لهم فرص جديدة في عام 2024.

في ديسمبر/كانون الأول، ظهرت معلومات تشير إلى أن المستثمرين من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، قد يستثمرون تريليون روبل، أي ما يقرب من 11 مليار دولار، في مشاريع روسية خلال العامين المقبلين. وقد استثمر الشركاء الأجانب نفس المبلغ على مدى السنوات الثماني الماضية. وبحسب التقارير، بلغ إجمالي إيرادات الشركات التي تم الاستثمار فيها أكثر من 4 تريليونات روبل.

ومن المثير للاهتمام أن حدد ممثلو الأعمال من الشرق الأوسط في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في عام ،2023 ، مزايا الاستثمار في المشاريع الروسية مثل: "نمو السوق الروسية"، و"الظروف المواتية في المناطق الاقتصادية الخاصة"، وعلاقات الشراكة بين الدول التي "تسمح بالاستثمار على نطاق واسع". كما لفت الخبراء النظر إلى الفرص الإضافية في المناطق الاتحادية الإسلامية، بما في ذلك جمهورية تتارستان.

"بالنسبة للمستثمرين الأتراك، أرى مزايا سواء في الإقراض أو في اللغة، حيث اللغة التتارية تشبه اللغة التركية، ويمكن للمتخصصين فهم بعضهم البعض بسهولة. فإن استثماراتنا ستستمر"، - قال إلجيفيت أوكتيم، مدير الفرع الروسي لشركة "كوسكونوز ألابوغا" القابضة.

حسب المشاركين الإماراتيين في منتدى قازان، القطاعات الرئيسية للاستثمار الإسلامي في روسيا تشمل تجارة الجملة والتوزيع، والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وإنتاج الغذاء، وخدمات البناء وغيرها من الصناعات، بالإضافة إلى السياحة الحلال، التي يتم تقديمها للضيوف في القوقاز ومنطقة الفولغا.

من المتوقع أن المستثمرين من دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا سيحصلون على فرص حديدة في مجال "الخدمات المصرفية الإسلامية" في عام 2024. أُعلن أنه على أراضي أربع مناطق اتحادية، بما في ذلك جمهورية داغستان وباشكورتوستان وتتارستان وجمهورية الشيشان، تجري تجربة لإدخال مبادئ تمويل الشراكة في الفترة من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2025. يمكن للمستثمرين الخارجيين الاستشمار في هذه المناطق.

"على وجه الخصوص، أصبح مجال التمويل الإسلامي مجالًا مهمًا لتطوير التعاون مع جمهورية إيران الإسلامية، وهي مشارك نشط ومهم في منتدى قازان"، - أفاد رستم مينيخانوف خلال زيارته الأخيرة إلى إيران.

من المخطط أن يبدأ المركز التجاري الإيراني أعماله هذا العام في عاصمة تتارستان، وقد يصبح منصةً رئيسيةً لعرض منتجات الشركات الإيرانية في منطقة الفولغا. كما أن الشركاء من الشرق الأوسط مهتمون بمشاريع إنتاج النفط وتكريره، واقتناء الطائرات والمروحيات المنتجة في تتارستان.

تجدر الإشارة إلى أن يفتح المشروع اللوجستي الدولي "ممر النقل بين الشمال والجنوب" آفاقًا كبيرةً للتجارة، حيث قد انضمت إليه 14 دولة ، وجهودها المشتركة في عام 2023 سمحت بزيادة حجم الصادرات والواردات بشكل ملحوظ.

من الممتع أن تجري مناقشة المشروع لبناء خط اتصالات الألياف الضوئية بين روسيا وكازاخستان وإيران، الذي يتمتع بالوصول إلى الخطوط الدولية على طول ساحل المحيط الهندي. ومن المتوقع أن إنشاء الخط سيؤدي إلى تطوير الطريق الجديد لحركة المرور العابر في أوراسيا وتحسين لوجستيات البيانات على المستوى العالمي.

من الممكن التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن الاستثمارات للأعمال الإسلامية والمشاريع المشتركة مع الشركاء الروس على منصة المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، الذي سيُعقد في الفترة من 14 إلى 19 مايو 2024 في قازان.

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