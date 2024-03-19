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تعليق دوام مدارس لواء البترا اليوم

3/19/2024 4:27:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مدير التربية والتعليم للواء البترا عماد السفاسفة وبالتنسيق مع متصرف لواء البترا، تعليق الدوام لجميع المدارس لليوم الثلاثاء؛ حفاظا على سلامة الطلبة بسبب الظروف الجوية السائدة.

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