تعليق دوام مدارس لواء البترا اليوم
التاريخ
3/19/2024 4:27:24 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر مدير التربية والتعليم للواء البترا عماد السفاسفة وبالتنسيق مع متصرف لواء البترا، تعليق الدوام لجميع المدارس لليوم الثلاثاء؛ حفاظا على سلامة الطلبة بسبب الظروف الجوية السائدة.
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