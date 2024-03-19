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%73 من الذكور مؤمن لهم صحيا

3/19/2024 4:26:16 AM
(MENAFN- Al Watan) تصدر عدد المؤمن لهم من المقيمين في التأمين الصحي 6.373.819 ذكرا والإناث 1.213.691 أنثى، في المقابل بلغ عدد السعوديين 2.069.031 ذكرا، والنساء 1.881.627، والإجمالي الكلي للسعوديين والأجانب 11.538.168 فردا، وبلغت نسبة الذكور من السعوديين والمقيمين: المؤمن لهم 73%، والإناث 27%، والأساسيون المؤمن لهم 69% والتابعون 31%.
جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن الضمان الصحي 2022.
نمو سوق التأمين الصحي
أوضح الضمان الصحي أن سوق التأمين السعودي حقق نموا بلغت نسبته 27% خلال 2022، وارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة خلال نفس العام، ليبلغ 2.9%، مقارنة بنحو 1.91% في 2021. في حين ارتفع معدل إنفاق الفرد على التأمين (كثافة التأمين) بنسبة 30% إلى 1564 ريالا في 2022 مقارنة بـ1200 ريال خلال عام 2021.
معدل الالتزام
ارتفع معدل الالتزام في التأمين الصحي الخاص مما نتج عنه ارتفاع في أعداد المستفيدين المؤمن لهم خلال عام 2022، وتم تسجيل نسبة 86% بزيادة بلغت 8% مقارنة بالعام الماضي وتسجيل نحو 10.050.044 مستفيدا ضمن التأمين الصحي الخاص تقدر نسبتهم بـ86% بعد أن كان عددهم في عام 2021 91.50.264 مستفيدا بنسبة 75%.
مجمل النشاطات
سجل قطاع التأمين في مجمل نشاطاته نقلة على صعيد الأرباح إذ انعكست خسائره التي مر بها 2021 وبلغت 47 مليون ريال أرباحا بلغت 689 مليون ريال في 2022، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة توطين القوى العاملة في شركات التأمين 79% في 2022، مقارنة بنحو 77% في العام السابق.
وبلغت حصة التأمين الصحي ما نسبته 59.7% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2022، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين الصحي 31.83 مليار ريال وبلغت حصة التأمين الصحي 70.1% من صافي أقساط التأمين المكتتبة، واحتفظت شركات التأمين بـ31.29 مليار ريال من إجمالي أقســاط التأمين الصحي المكتتبة، بمعدل احتفاظ بلغ 98.3% وهو أعلى معدل احتفاظ بين أنشطة التأمين المختلفة وبلغ صافي أقســاط التأمين الصحي المكتسبة 28.46 مليار ريال في 2022، تمثل 70.8%.
المؤمن لهم من المقيمين الأساسي والتابع:
5.905.983 ذكرا أساسيا
468.836 ذكرا تابعا
332.662 أنثى أساسيا
881.029 أنثى تابعا
المؤمن لهم السعوديون الأساسي والتابع:
1.234.233 ذكرا أساسيا
834.798 ذكرا تابعا
533.045 أنثى أساسيا
1.348.582 أنثى تابعا

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