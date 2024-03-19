%73 من الذكور مؤمن لهم صحيا

(MENAFN
- Al Watan) تصدر عدد المؤمن لهم من المقيمين في التأمين الصحي 6.373.819 ذكرا والإناث 1.213.691 أنثى، في المقابل بلغ عدد السعوديين 2.069.031 ذكرا، والنساء 1.881.627، والإجمالي الكلي للسعوديين والأجانب 11.538.168 فردا، وبلغت نسبة الذكور من السعوديين والمقيمين: المؤمن لهم 73%، والإناث 27%، والأساسيون المؤمن لهم 69% والتابعون 31%.
جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن الضمان الصحي 2022.
نمو سوق التأمين الصحي
أوضح الضمان الصحي أن سوق التأمين السعودي حقق نموا بلغت نسبته 27% خلال 2022، وارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة خلال نفس العام، ليبلغ 2.9%، مقارنة بنحو 1.91% في 2021. في حين ارتفع معدل إنفاق الفرد على التأمين (كثافة التأمين) بنسبة 30% إلى 1564 ريالا في 2022 مقارنة بـ1200 ريال خلال عام 2021.
معدل الالتزام
ارتفع معدل الالتزام في التأمين الصحي الخاص مما نتج عنه ارتفاع في أعداد المستفيدين المؤمن لهم خلال عام 2022، وتم تسجيل نسبة 86% بزيادة بلغت 8% مقارنة بالعام الماضي وتسجيل نحو 10.050.044 مستفيدا ضمن التأمين الصحي الخاص تقدر نسبتهم بـ86% بعد أن كان عددهم في عام 2021 91.50.264 مستفيدا بنسبة 75%.
مجمل النشاطات
سجل قطاع التأمين في مجمل نشاطاته نقلة على صعيد الأرباح إذ انعكست خسائره التي مر بها 2021 وبلغت 47 مليون ريال أرباحا بلغت 689 مليون ريال في 2022، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة توطين القوى العاملة في شركات التأمين 79% في 2022، مقارنة بنحو 77% في العام السابق.
وبلغت حصة التأمين الصحي ما نسبته 59.7% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2022، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين الصحي 31.83 مليار ريال وبلغت حصة التأمين الصحي 70.1% من صافي أقساط التأمين المكتتبة، واحتفظت شركات التأمين بـ31.29 مليار ريال من إجمالي أقســاط التأمين الصحي المكتتبة، بمعدل احتفاظ بلغ 98.3% وهو أعلى معدل احتفاظ بين أنشطة التأمين المختلفة وبلغ صافي أقســاط التأمين الصحي المكتسبة 28.46 مليار ريال في 2022، تمثل 70.8%.
المؤمن لهم من المقيمين الأساسي والتابع:
5.905.983 ذكرا أساسيا
468.836 ذكرا تابعا
332.662 أنثى أساسيا
881.029 أنثى تابعا
المؤمن لهم السعوديون الأساسي والتابع:
1.234.233 ذكرا أساسيا
834.798 ذكرا تابعا
533.045 أنثى أساسيا
1.348.582 أنثى تابعا
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