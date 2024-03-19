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فنان غنائي يصنع مواهب جازان

3/19/2024 4:26:16 AM
(MENAFN- Al Watan) قاد شغف فنان غنائي في منطقة جازان، إلى تسخير خبراته الفنية والرياضة المجتمعية في خدمة الفئات السنية، ودعم الفن والرياضة، إذ يعمل نحو 5 ساعات يوميا دون كلل أو ملل، على تأسيس جيل رياضي وفني يخدم المنطقة مستقبلا، إلى جانب صناعة مواهب فنية أخرى، والطواف حول مناطق المملكة لتقديم الحفلات الغنائية.
ارتباط وثيق
يربط الفنان بين موهبته في الغناء، ولعبة كرة القدم منذ 15 عاما، إذ نشأت علاقة وثيقة بينهما، ففي فترة العصر يعمل على تدريب اللاعبين، وفي الفترة المسائية يقف على خشبة المسرح ليؤدي وصلاته الغنائية في الحفلات العامة، ومناسبات الزواج، ما ذاع معه صوته وموهبته الفنية والرياضية، وأصبح مطلوبا على مستوى مناطق المملكة، ويحظى بشعبية كبيرة.
نشأة فنية
نشأ الفنان علي حوذان في وسط فني ورياضي، وتأثر بهما منذ أن كان في سن العاشرة من عمره، قبل أن يبدأ رحلة التمازج بين الفن الغنائي، وممارسة كرة القدم، وصناعة مواهب رياضية وفنية من خلال تدريب الفئات السنية، وصرف المال من جيبه الخاص دعما للمواهب، وفرق المنطقة، ولم يكتف بذلك، بل عمل جاهدا على صناعة مواهب فنية مميزة من خلال التدريب والتوجيه تارة، والدعم والتحفيز تارة أخرى.
دعم متواصل
أكد الفنان الغنائي علي حوذان، أن حب الرياضة والفن الغنائي يدفعانه إلى خدمة منطقة جازان عامة، ومحافظة أبوعريش خاصة، مشيرا إلى أنه يتطوع بجهود شخصية منه على تدريب وتأهيل المواهب الفنية، واللاعبين صغار السن لفريق الكواكب، وتعليمهم أساسيات كرة القدم، مؤكدا أنه يشعر بالسعادة عند تدريبه الصغار، وتعليمهم وكأنه داخل مدرسة تعليمية، مؤكدا أنهم هم الأساس في تأسيس قاعدة رياضية صلبة للمنطقة.
توافق عملي
بين حوذان، أنه يعمل وفق خطة شخصية له، للتوافق بين عمله الرياضي والفني مؤكدا أنهما وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى أن العمل الرياضي واجب عليه وأساسي في حياته اليومية، وأن العمل الفني له عوائد مالية كبيرة، وأنه قام بعمل حفلات في كثير من مناطق المملكة، أبرزها جازان، وجدة، والوسطى، وعسير، ومحايل عسير، وغيرها، ومازالت مستمرة إلى الوقت الحالي.
فنان غنائي يصنع مواهب جازان
علاقة ود تربط حوذان بالرياضة والغناء
حوذان يدعم هواة الرياضة والفن
15 عاما في امتزاج الفن بالرياضة
مواهب كبيرة شقت طريقها نحو الإبداع

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