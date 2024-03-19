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البرازيل تختنق في حرارة 62 درجة مئوية

3/19/2024 4:26:16 AM
(MENAFN- Al Watan) تسببت موجة الحر التي تضرب أمريكا اللاتينية منذ بداية العام في ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 درجة مئوية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية نهاية الأسبوع الفائت، فيما تواجه مناطق في جنوب البلاد تهديدات بالفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة.
وقد دعا نظام الإنذار البلدي في ريودي جانيرو السكان عبر منصة إكس إلى ((تجنب التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس)) وإلى ((ترطيب الجسم))، وذلك عند الإعلان بأن الحرارة المحسوسة بلغت 62.3 درجة مئوية الأحد في حي غواراتيبا في غرب المدينة، غداة بلوغها 60.1 درجة مئوية، وهو رقم قياسي منذ بدء هذا النوع من القياسات في عام 2014.
تتكوّن المنطقة الغربية من ريودي جانيرو من أحياء فقيرة بعيدة عن الوسط وقليلة الخدمات، حيث يعيش أكثر من 40 % من سكان هذه المدينة التي يزيد عدد قاطنيها عن ستة ملايين نسمة.
مع بلوغ الحرارة الفعلية القصوى 42 درجة مئوية الأحد، ارتفعت درجة الحرارة المحسوسة إلى أعلى مستوياتها حتى في المنطقة السكنية المعروفة باسم الحديقة النباتية في جنوب ريو، والتي تتميز بوفرة نباتاتها، حيث ارتفعت الحرارة المحسوسة إلى 57.7 درجة مئوية الأحد.

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