البرازيل تختنق في حرارة 62 درجة مئوية

(MENAFN
- Al Watan) تسببت موجة الحر التي تضرب أمريكا اللاتينية منذ بداية العام في ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 درجة مئوية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية نهاية الأسبوع الفائت، فيما تواجه مناطق في جنوب البلاد تهديدات بالفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة.
وقد دعا نظام الإنذار البلدي في ريودي جانيرو السكان عبر منصة إكس إلى ((تجنب التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس)) وإلى ((ترطيب الجسم))، وذلك عند الإعلان بأن الحرارة المحسوسة بلغت 62.3 درجة مئوية الأحد في حي غواراتيبا في غرب المدينة، غداة بلوغها 60.1 درجة مئوية، وهو رقم قياسي منذ بدء هذا النوع من القياسات في عام 2014.
تتكوّن المنطقة الغربية من ريودي جانيرو من أحياء فقيرة بعيدة عن الوسط وقليلة الخدمات، حيث يعيش أكثر من 40 % من سكان هذه المدينة التي يزيد عدد قاطنيها عن ستة ملايين نسمة.
مع بلوغ الحرارة الفعلية القصوى 42 درجة مئوية الأحد، ارتفعت درجة الحرارة المحسوسة إلى أعلى مستوياتها حتى في المنطقة السكنية المعروفة باسم الحديقة النباتية في جنوب ريو، والتي تتميز بوفرة نباتاتها، حيث ارتفعت الحرارة المحسوسة إلى 57.7 درجة مئوية الأحد.
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