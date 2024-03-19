شركة Kymeta تبدأ بتلبية طلبات العملاء على أول هوائي مسطح متعدد المدارات متحرك مخصص للمستخدمين العسكريين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Kymeta ( )، المتخصصة في هوائيات الأقمار الصناعية المسطحة الرائدة عالميًا، في SATELLITE 2024 أن Osprey u8 HGL، المحطة الهجينة الثابتة المدار بالنسبة للأرض/المدارية الأرضية المنخفضة (GEO/LEO/LTE) المخصصة للمستخدمين العسكريين، سيجري شحنها خارج منشآتها في وودينفيل، واشنطن، إذ تمثل أول محطة متعددة المدارات متوفرة تجاريًا وأول محطة متعددة المدارات على شبكة LEO من Eutelsat OneWeb. وقد أعلنت شركة Kymeta عن الإطلاق الرسمي في أكتوبر من العام المنصرم، وبدأت بتلبية عدد كبير من الطلبات.

في شهر فبراير، استعرض فريق Kymeta ميدانيًا قدرات محطة Osprey u8 HGL الجديدة التي توفر اتصالات مرنة وملائمة لخطة PACE التلقائية للقوات المسلحة بغية تلبية متطلبات البيئات العسكرية الممتلئة بالتحديات والوعرة. على أن توفر قدرات المدارات المتعددة والشبكات المتعددة التي تتمتع بها محطة Osprey u8 HGL توفرًا أكبر، ناهيك عن متانتها واستهلاكها المنخفض للطاقة وتواريها عن الأنظار وسهولة استخدامها.

تشتمل Osprey u8 HGL على خرطوشة مودم قابلة للتبديل في الميدان ومودم OneWeb لتمكين الاتصال بشبكة Eutelsat OneWeb LEO. وعند الإطلاق، تتوفر خرطوشة iDirect 950mp التي تمكّن خدمات TRANSEC عبر GEO. إضافة إلى ذلك، ستتوفر تكوينات الخرطوشة الأخرى قريبًا، مما يمكّن المستخدمين النهائيين من تخصيص تهيئة المحطة بناءً على احتياجات المهمة.

جاءت ردود الفعل الأولية إيجابية للغاية، إذ صرح أحد الأفراد العسكريين، قائلاً: "إنها المحطة المثالية التي لطالما بحثنا عنها، لما تتمتع به من ميزات رائعة ناهيك عن وظيفة النموذج المميزة. وقد فاق التبديل من LEO إلى GEO توقعاتنا. إن قيام Kymeta بتلبية حاجة المجتمع الملحة إلى اتصالات عبر أقمار صناعية متعددة المدارات لهو أمر مدهش."

علق حضور آخرون في العروض الميدانية للجيش، قائلين: "أتوق للبدء باستخدام هذه!" و"يا للروعة! إنها تتبع الأقمار الصناعية في بعض الأماكن الصعبة للغاية."

صرح Ian Canning، مدير قسم العمليات في OneWeb Technologies، قائلاً: "تتمتع محطة Osprey HGL من Kymeta بقدرة فريدة تمكّنها من تلبية المتطلبات الحكومية لدعم خطط PACE الحكومية". "تدعم Osprey متطلبات الشبكات/المدارات المتعددة عبر تكوين LTE/القمر الصناعي المتزامن مع ميزة إضافية تتمثل في القدرة على إضافة قدرات OneWeb LEO."

علّق Jon Osler، نائب الرئيس الأول لقسم المبيعات والخدمات العالمية في Kymeta، قائلاً: "في المشهد العسكري المعاصر، أصبح الاتصال المتنقل أمرًا لا غنى عنه لتحقيق النجاح. فعلى خلاف أي قطاع آخر، يعتمد الجيش اعتمادًا كبيرًا على أنظمة اتصالات متنقلة موثوق بها وقابلة للتكيف ومرنة لتلبية احتياجاته التشغيلية والتدريبية. ونحن نفخر بشراكتنا طويلة الأمد مع الجيش، إذ نقدم له حلولاً متطورة تلبي التوقعات بل وتتجاوزها."

يساهم هذا الإنجاز في ترسيخ مكانة Kymeta كشركة رائدة في ثورة multi-X. وندعو الحاضرين في SATELLITE 2024 في واشنطن العاصمة، في الفترة من 18 إلى 20 من مارس، لزيارة غرفة اجتماعات Kymeta رقم 156 للاطلاع على Osprey u8 HGL شخصيًا والتحدث مع أحد أعضاء فريق Kymeta.

نبذة عن Kymeta

تعد Kymeta شركة رائدة في صناعة هوائيات الأقمار الصناعية المسطحة، إذ توفر حلولاً مصممة خصوصًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات المؤسسية والعسكرية، وتطلق العنان للقيمة التجارية للفضاء بغية تلبية الطلب الهائل غير الملبى على النطاق العريض في كل مكان والاتصال المتنقل الفعلي للعملاء على مستوى العالم. كما توفر تقنية أسطح ميتا المبتكرة، إلى جانب المنهج الذي يعطي الأولوية للبرمجيات، أول هوائي أقمار صناعية مسطح متوفر تجاريًا قائم على مواد ميتا وموجه إلكترونيًا. علاوةً على ذلك، تعمل حلول Kymeta منخفضة التكلفة والطاقة ذات الإنتاجية العالية على تسهيل الاتصال المتنقل أو الثابت، لأي مركبة أو سفينة أو طائرة أو منصة ثابتة، مما يتيح للصناعات على الأرض تحويل عملياتها عن طريق استغلال القدرات في الفضاء.

وأخيرًا وليس آخرًا، تعد Kymeta شركة خاصة مقرها ريدموند، واشنطن.

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