شركة Kymeta تبدأ بتلبية طلبات العملاء على أول هوائي مسطح متعدد المدارات متحرك مخصص للمستخدمين العسكريين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Kymeta ( )، المتخصصة في هوائيات الأقمار الصناعية المسطحة الرائدة عالميًا، في SATELLITE 2024 أن Osprey u8 HGL، المحطة الهجينة الثابتة المدار بالنسبة للأرض/المدارية الأرضية المنخفضة (GEO/LEO/LTE) المخصصة للمستخدمين العسكريين، سيجري شحنها خارج منشآتها في وودينفيل، واشنطن، إذ تمثل أول محطة متعددة المدارات متوفرة تجاريًا وأول محطة متعددة المدارات على شبكة LEO من Eutelsat OneWeb. وقد أعلنت شركة Kymeta عن الإطلاق الرسمي في أكتوبر من العام المنصرم، وبدأت بتلبية عدد كبير من الطلبات.
في شهر فبراير، استعرض فريق Kymeta ميدانيًا قدرات محطة Osprey u8 HGL الجديدة التي توفر اتصالات مرنة وملائمة لخطة PACE التلقائية للقوات المسلحة بغية تلبية متطلبات البيئات العسكرية الممتلئة بالتحديات والوعرة. على أن توفر قدرات المدارات المتعددة والشبكات المتعددة التي تتمتع بها محطة Osprey u8 HGL توفرًا أكبر، ناهيك عن متانتها واستهلاكها المنخفض للطاقة وتواريها عن الأنظار وسهولة استخدامها.
تشتمل Osprey u8 HGL على خرطوشة مودم قابلة للتبديل في الميدان ومودم OneWeb لتمكين الاتصال بشبكة Eutelsat OneWeb LEO. وعند الإطلاق، تتوفر خرطوشة iDirect 950mp التي تمكّن خدمات TRANSEC عبر GEO. إضافة إلى ذلك، ستتوفر تكوينات الخرطوشة الأخرى قريبًا، مما يمكّن المستخدمين النهائيين من تخصيص تهيئة المحطة بناءً على احتياجات المهمة.
جاءت ردود الفعل الأولية إيجابية للغاية، إذ صرح أحد الأفراد العسكريين، قائلاً: "إنها المحطة المثالية التي لطالما بحثنا عنها، لما تتمتع به من ميزات رائعة ناهيك عن وظيفة النموذج المميزة. وقد فاق التبديل من LEO إلى GEO توقعاتنا. إن قيام Kymeta بتلبية حاجة المجتمع الملحة إلى اتصالات عبر أقمار صناعية متعددة المدارات لهو أمر مدهش."
علق حضور آخرون في العروض الميدانية للجيش، قائلين: "أتوق للبدء باستخدام هذه!" و"يا للروعة! إنها تتبع الأقمار الصناعية في بعض الأماكن الصعبة للغاية."
صرح Ian Canning، مدير قسم العمليات في OneWeb Technologies، قائلاً: "تتمتع محطة Osprey HGL من Kymeta بقدرة فريدة تمكّنها من تلبية المتطلبات الحكومية لدعم خطط PACE الحكومية". "تدعم Osprey متطلبات الشبكات/المدارات المتعددة عبر تكوين LTE/القمر الصناعي المتزامن مع ميزة إضافية تتمثل في القدرة على إضافة قدرات OneWeb LEO."
علّق Jon Osler، نائب الرئيس الأول لقسم المبيعات والخدمات العالمية في Kymeta، قائلاً: "في المشهد العسكري المعاصر، أصبح الاتصال المتنقل أمرًا لا غنى عنه لتحقيق النجاح. فعلى خلاف أي قطاع آخر، يعتمد الجيش اعتمادًا كبيرًا على أنظمة اتصالات متنقلة موثوق بها وقابلة للتكيف ومرنة لتلبية احتياجاته التشغيلية والتدريبية. ونحن نفخر بشراكتنا طويلة الأمد مع الجيش، إذ نقدم له حلولاً متطورة تلبي التوقعات بل وتتجاوزها."
يساهم هذا الإنجاز في ترسيخ مكانة Kymeta كشركة رائدة في ثورة multi-X. وندعو الحاضرين في SATELLITE 2024 في واشنطن العاصمة، في الفترة من 18 إلى 20 من مارس، لزيارة غرفة اجتماعات Kymeta رقم 156 للاطلاع على Osprey u8 HGL شخصيًا والتحدث مع أحد أعضاء فريق Kymeta.
نبذة عن Kymeta
تعد Kymeta شركة رائدة في صناعة هوائيات الأقمار الصناعية المسطحة، إذ توفر حلولاً مصممة خصوصًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات المؤسسية والعسكرية، وتطلق العنان للقيمة التجارية للفضاء بغية تلبية الطلب الهائل غير الملبى على النطاق العريض في كل مكان والاتصال المتنقل الفعلي للعملاء على مستوى العالم. كما توفر تقنية أسطح ميتا المبتكرة، إلى جانب المنهج الذي يعطي الأولوية للبرمجيات، أول هوائي أقمار صناعية مسطح متوفر تجاريًا قائم على مواد ميتا وموجه إلكترونيًا. علاوةً على ذلك، تعمل حلول Kymeta منخفضة التكلفة والطاقة ذات الإنتاجية العالية على تسهيل الاتصال المتنقل أو الثابت، لأي مركبة أو سفينة أو طائرة أو منصة ثابتة، مما يتيح للصناعات على الأرض تحويل عملياتها عن طريق استغلال القدرات في الفضاء.
وأخيرًا وليس آخرًا، تعد Kymeta شركة خاصة مقرها ريدموند، واشنطن.
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