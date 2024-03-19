وحدات Quectel لإنترنت الأشياء أكثر أمانًا بكثير من متوسط التقنيات في المجال وفقًا لتقرير شركة Finite State

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Quectel Wireless Solutions، وهي شركة عالمية في مجال حلول إنترنت الأشياء، ووفقًا لتقرير هام صدر مؤخرًا من شركة Finite State، وهي شركة أمن سيبراني مستقلة تابعة لجهة خارجية، أن ما يقارب 95% من كل وحدات Quectel التي تم شحنها إلى الولايات المتحدة منذ بداية عام 2022، حققت نتائج أمنية رائدة في المجال بناءً على اختبار الاختراق والتحليل الثنائي الذي أجرته شركة Finite State.
يسلط التقرير الضوء على تحسّن ملحوظ في الوضع الأمني لشركة Quectel، حيث أدى إلى زيادة عدد الوحدات التي تم اختبارها وتحسّن النتائج بين الوحدات التي تم اختبارها من المتوسط (33 إلى 18)، إلى المتوسط (62 إلى 24) في الاختبارات السابقة. ويمثل هذا تحسّنًا كبيرًا، حيث إن كلاً من الدرجات الأولية والمعدلة تتجاوز بشكل كبير متوسط المجال البالغ 98 مع بلوغ أدنى درجة (الأفضل) 10. علاوة على ذلك، فإن عدد وخطورة نقاط الضعف التي حددتها Finite State في منتجات Quectel أو وحداتها أقل بكثير من معيار المجال وتكشف عن نقاط ضعف محدودة للغاية. وقد سارعت Quectel بعلاج تلك المشاكل التي اكتشفتها Finite State.
تستفيد هذه المرحلة المتقدمة من الاختبار من تقنيات Finite State وخبراتها الأمنية لإجراء تقييم شامل من طرف ثالث لوحدات Quectel. ويشمل الاختبار المتقدم مجموعة من التقييمات الأمنية المتطورة المصممة لتحصين وحدات Quectel ضد التهديدات السيبرانية الآخذة في التطور، بما في ذلك التحليل الثنائي للعديد من منتجات Quectel واختبار الاختراق والتحليل الثنائي للعديد من وحدات Quectel الخلوية.
يقول Norbert Muhrer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Quectel Wireless Solutions: "إن دخول هذه المرحلة التالية من اختبار الأمان مع Finite State يؤكد سعينا الدؤوب لتحقيق أعلى معايير الأمان لمنتجاتنا". "ويعد تعاوننا المستمر انعكاسًا لالتزامنا بتجاوز التوقعات الأمنية في المجال، وهو ما يضمن استفادة عملائنا من وحدات الاتصال المتاحة الأكثر أمانًا وموثوقية - والتي تم اختبارها والتحقق من كفاءتها بمعرفة واحدة من أكثر شركات الأمن السيبراني الأمريكية موثوقية. وإنه لمن دواعي سرورنا أن يُظهر التقرير الأخير من شركة Finite State التزامنا والتقدم الذي نحرزه".
يؤكد الدمج المستمر لشركة Finite State في برنامج Quectel للشفافية والأمن على التزام Quectel بالممارسات الأمنية الرائدة التي لا مثيل لها في قطاعي إنترنت الأشياء والاتصالات. وقد حققت شركة Quectel تحسنًا ملموسًا في المجالات الرئيسية مثل السلامة الأمنية للأكواد البرمجية، وتطور عملية إدارة الثغرات الأمنية، وشفافية سلسلة توريد البرامج الخاصة بها.
تم تصميم البرنامج بطريقة إستراتيجية وله ثلاثة أهداف رئيسية لمعالجة المسائل الملحة في مجال الأمن السيبراني اليوم:
تنفيذ منصة Finite State Platform في إجراءات "التطوير والأمن والعمليات" الخاصة بشركة Quectel، وهو ما يعزز التحليل الثنائي للبرامج الثابتة، ويدير نقاط الضعف بكفاءة، ويقدم توصيات محددة للمعالجة.
تطوير ومشاركة قائمة مواد البرامج (SBOM) ومستندات تبادل قابلية استغلال الثغرات الأمنية (VEX) لكل منتج من منتجات Quectel، مما يعزز وجود بيئة شفافة ويوفر رؤى مهمة حول المكونات البرمجية لأجهزة Quectel بالإضافة إلى أي ثغرات أمنية قد تحتوي عليها.
إجراء اختبارات اختراق يدوية شاملة بواسطة الفريق الأحمر الخبير التابع لشركة Finite State، ما يعزز أساليب الاختبار الآلية ويقدم تقييمات أمنية مفصلة لخط إنتاج Quectel.
يُعلّق Matt Wyckhouse، الرئيس التنفيذي لشركة Finite State قائلاً: "إن التقدم إلى هذه المرحلة التالية من الاختبارات الأمنية يثبت التزام Quectel بريادة المجال من خلال ممارسات الأمن السيبراني الشفافة والصارمة. واستعداد Quectel لإخضاع منتجاتها لمثل هذا التدقيق الصارم أمر يستحق الثناء ويضع معيارًا جديدًا في المجال لمزيد من حماية المنظومة العامة لإنترنت الأشياء".
من المتوقع أن تُثمر هذه المشاركة المستمرة وتؤدي إلى تعزيز الإطار الأمني لوحدات Quectel وإلهام الآخرين في مجال الاتصالات التحوّل نحو معايير أمنية أكثر صرامة. وتلتزم شركة Quectel بنشر الأفكار وأفضل الممارسات المستمدة من هذه العملية بما يُسهم في مستقبل رقمي أكثر أمنًا وأمانًا.
بالإضافة إلى نشاطها مع Finite State، تسعى Quectel بقوة إلى التعاون مع العديد من منظمات وضع المعايير من أجل تحسين مجموعة أكثر صرامة من المتطلبات الأمنية والالتزام بها. وتهدف هذه المبادرة إلى الحصول على شهادات أمنية رئيسية من الهيئات الحكومية والهيئات العاملة في المجال، وهو ما يؤكد تفاني شركة Quectel في تطوير المعايير الأمنية داخل القطاع.
نبذة عن Quectel
إن شغف Quectel بعالم أكثر ذكاءً يدفعنا إلى تسريع ابتكارات إنترنت الأشياء. ونحن مؤسسة تركز بشكل كبير على العملاء، ونحن شركة عالمية توفر حلول إنترنت الأشياء مدعومة بدعم وخدمات متميزة. ويحدد فريقنا العالمي المتنامي الذي يبلغ 5900 محترف وتيرة الابتكار في وحدات حلول الشبكات الخلوية ، وأنظمة GNSS ، واتصال Wi-Fi وBluetooth بالإضافة إلى الهوائيات والخدمات.
من خلال مكاتبنا الإقليمية والدعم الذي نقدمه في كل أنحاء العالم، تُكرِّس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير حلول إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.
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