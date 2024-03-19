وحدات Quectel لإنترنت الأشياء أكثر أمانًا بكثير من متوسط التقنيات في المجال وفقًا لتقرير شركة Finite State

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE ‏)-- أعلنت اليوم شركة Quectel Wireless Solutions، وهي شركة عالمية في مجال حلول إنترنت الأشياء، ووفقًا لتقرير هام صدر مؤخرًا من شركة Finite State‏، وهي شركة أمن سيبراني مستقلة تابعة لجهة خارجية، أن ما يقارب 95‏% من كل وحدات Quectel التي تم شحنها إلى الولايات المتحدة منذ بداية عام 2022، حققت نتائج أمنية رائدة في المجال بناءً على اختبار الاختراق والتحليل الثنائي الذي أجرته شركة Finite State.

يسلط التقرير الضوء على تحسّن ملحوظ في الوضع الأمني لشركة Quectel‏، حيث أدى إلى زيادة عدد الوحدات التي تم اختبارها وتحسّن النتائج بين الوحدات التي تم اختبارها من المتوسط ‏(33 إلى 18‏)، إلى المتوسط ‏(62 إلى 24‏) في الاختبارات السابقة. ويمثل هذا تحسّنًا كبيرًا، حيث إن كلاً من الدرجات الأولية والمعدلة تتجاوز بشكل كبير متوسط المجال البالغ 98 مع بلوغ أدنى درجة (الأفضل) 10‏. علاوة على ذلك، فإن عدد وخطورة نقاط الضعف التي حددتها Finite State في منتجات Quectel أو وحداتها أقل بكثير من معيار المجال وتكشف عن نقاط ضعف محدودة للغاية. وقد سارعت Quectel بعلاج تلك المشاكل التي اكتشفتها Finite State‏.

تستفيد هذه المرحلة المتقدمة من الاختبار من تقنيات Finite State وخبراتها الأمنية لإجراء تقييم شامل من طرف ثالث لوحدات Quectel‏. ويشمل الاختبار المتقدم مجموعة من التقييمات الأمنية المتطورة المصممة لتحصين وحدات Quectel ضد التهديدات السيبرانية الآخذة في التطور، بما في ذلك التحليل الثنائي للعديد من منتجات Quectel واختبار الاختراق والتحليل الثنائي للعديد من وحدات Quectel الخلوية.

يقول Norbert Muhrer‏، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Quectel Wireless Solutions‏: "إن دخول هذه المرحلة التالية من اختبار الأمان مع Finite State يؤكد سعينا الدؤوب لتحقيق أعلى معايير الأمان لمنتجاتنا". "ويعد تعاوننا المستمر انعكاسًا لالتزامنا بتجاوز التوقعات الأمنية في المجال، وهو ما يضمن استفادة عملائنا من وحدات الاتصال المتاحة الأكثر أمانًا وموثوقية - والتي تم اختبارها والتحقق من كفاءتها بمعرفة واحدة من أكثر شركات الأمن السيبراني الأمريكية موثوقية. وإنه لمن دواعي سرورنا أن يُظهر التقرير الأخير من شركة Finite State التزامنا والتقدم الذي نحرزه".

يؤكد الدمج المستمر لشركة Finite State في برنامج Quectel للشفافية والأمن على التزام Quectel بالممارسات الأمنية الرائدة التي لا مثيل لها في قطاعي إنترنت الأشياء والاتصالات. وقد حققت شركة Quectel تحسنًا ملموسًا في المجالات الرئيسية مثل السلامة الأمنية للأكواد البرمجية، وتطور عملية إدارة الثغرات الأمنية، وشفافية سلسلة توريد البرامج الخاصة بها.

تم تصميم البرنامج بطريقة إستراتيجية وله ثلاثة أهداف رئيسية لمعالجة المسائل الملحة في مجال الأمن السيبراني اليوم:

تنفيذ منصة Finite State Platform في إجراءات "التطوير والأمن والعمليات" الخاصة بشركة Quectel‏، وهو ما يعزز التحليل الثنائي للبرامج الثابتة، ويدير نقاط الضعف بكفاءة، ويقدم توصيات محددة للمعالجة.تطوير ومشاركة قائمة مواد البرامج ‏(SBOM‏) ومستندات تبادل قابلية استغلال الثغرات الأمنية ‏(VEX‏) لكل منتج من منتجات Quectel‏، مما يعزز وجود بيئة شفافة ويوفر رؤى مهمة حول المكونات البرمجية لأجهزة Quectel بالإضافة إلى أي ثغرات أمنية قد تحتوي عليها.إجراء اختبارات اختراق يدوية شاملة بواسطة الفريق الأحمر الخبير التابع لشركة Finite State‏، ما يعزز أساليب الاختبار الآلية ويقدم تقييمات أمنية مفصلة لخط إنتاج Quectel‏.

يُعلّق Matt Wyckhouse‏، الرئيس التنفيذي لشركة Finite State قائلاً: "إن التقدم إلى هذه المرحلة التالية من الاختبارات الأمنية يثبت التزام Quectel بريادة المجال من خلال ممارسات الأمن السيبراني الشفافة والصارمة. واستعداد Quectel لإخضاع منتجاتها لمثل هذا التدقيق الصارم أمر يستحق الثناء ويضع معيارًا جديدًا في المجال لمزيد من حماية المنظومة العامة لإنترنت الأشياء".

من المتوقع أن تُثمر هذه المشاركة المستمرة وتؤدي إلى تعزيز الإطار الأمني لوحدات Quectel وإلهام الآخرين في مجال الاتصالات التحوّل نحو معايير أمنية أكثر صرامة. وتلتزم شركة Quectel بنشر الأفكار وأفضل الممارسات المستمدة من هذه العملية بما يُسهم في مستقبل رقمي أكثر أمنًا وأمانًا.

بالإضافة إلى نشاطها مع Finite State‏، تسعى Quectel بقوة إلى التعاون مع العديد من منظمات وضع المعايير من أجل تحسين مجموعة أكثر صرامة من المتطلبات الأمنية والالتزام بها. وتهدف هذه المبادرة إلى الحصول على شهادات أمنية رئيسية من الهيئات الحكومية والهيئات العاملة في المجال، وهو ما يؤكد تفاني شركة Quectel في تطوير المعايير الأمنية داخل القطاع.

نبذة عن Quectel

إن شغف Quectel بعالم أكثر ذكاءً يدفعنا إلى تسريع ابتكارات إنترنت الأشياء. ونحن مؤسسة تركز بشكل كبير على العملاء، ونحن شركة عالمية توفر حلول إنترنت الأشياء مدعومة بدعم وخدمات متميزة. ويحدد فريقنا العالمي المتنامي الذي يبلغ 5900 محترف وتيرة الابتكار في وحدات حلول الشبكات الخلوية ، وأنظمة GNSS ، واتصال Wi-Fi وBluetooth بالإضافة إلى الهوائيات والخدمات.

من خلال مكاتبنا الإقليمية والدعم الذي نقدمه في كل أنحاء العالم، تُكرِّس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير حلول إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.

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