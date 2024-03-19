Revbits تكتسح في حفل جوائز الأمن السيبراني العالمية لعام 2024 عبر حلول وفئات متعددة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تواصل شركة RevBits، الحائزة على ثماني فئات من جوائز Globee Cybersecurity Awards® لعام 2024، تعزيز حالة حلول الأمن السيبراني. تكرم Globee Awards أفضل مقدمي الخدمات في العالم من خلال أدائهم التنظيمي وابتكاراتهم ومنتجاتهم وخدماتهم وقيادتهم ومبادراتهم والمزيد.

يسر RevBits أن تكون حائزة على ثماني جوائز في فئات متعددة.

الجوائز على مستوى الشركة:



الجائزة الفضية | الشركة الأمنية الأكثر ابتكارًا RevBits



الجائزة الفضية | أفضل مدير تكنولوجيا للأمن السيبراني لهذا العام Mucteba Celik ، كبير موظفي التكنولوجيا، RevBits



الجوائز على مستوى المنتج:



الجائزة الذهبية | منصة الأمان منصة RevBits للاستخبارات السيبرانية



الجائزة الذهبية | الأمن القائم على الخداع تقنية الخداع من RevBits



الجائزة الذهبية | الكشف عن نقطة النهاية والرؤية والاستجابة أمن نقطة النهاية والكشف عن نقطة النهاية والاستجابة لها من RevBits



الجائزة الفضية | التحكم في الوصول المتميز والأمن والإدارة إدارة الوصول المتميز من RevBits



الجائزة البرونزية | أمن وإدارة البريد الإلكتروني أمن البريد الإلكتروني من RevBits



الجائزة البرونزية | أمان الثقة الصفرية شبكة أمان الثقة الصفرية من RevBits



قال David Schiffer، الرئيس التنفيذي: "إن هذا التقدير لثماني جوائز لشركتنا ومدير التكنولوجيا وجميع وحدات منتجاتنا الرئيسية الست أمر يبعث على الارتياح الشديد. "إنه يؤكد أن كلاً من اتساع وعمق حلنا لا مثيل له في سوق الأمن السيبراني المزدحم". "أحد شعاراتنا هو "حلم كل كبير مسؤولي أمن المعلومات" ومنصة RevBits الذكية للأمن السيبراني، هي بالفعل ما تُمثّل ذلك".

قالت Mucteba Celik، رئيسة قسم التكنولوجيا: "الابتكار هو في صميم كل ما نقوم به". "ربما يكون لدينا أوسع بصمة لأي بائع لبرامج الأمن السيبراني في السوق. ومع ذلك، فإن كل منتج من منتجاتنا يتميز بميزات مبتكرة وفريدة تجعله متميزًا عن الحلول السائدة الأخرى. لدينا تغطية أوسع مع منتجات متفوقة. نواصل الابتكار، على سبيل المثال، في عام 2023، قمنا بتمكين ثلاثة من حلولنا لتكون قابلة للنشر بالكامل في بيئات Air-Gapped (حلول EPS&EDR وPAM وDT). مرة أخرى من دواعي سرورنا أن نرى هذا يتم التحقق من صحته من قِبل الخبراء".

حول RevBits

RevBits هي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني تقدم مستويات جديدة من معدل الذكاء الأمني، باستخدام التحليل السلوكي والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، من خلال منصة RevBits للذكاء السيبراني (CIP). RevBits CIP هي منصة قابلة للتوسيع يمكن توصيلها بـ Syslog وLogRhythm وSplunk وSIEM وغيرها من منصات إدارة السجلات والأمن. تسمح لوحة المعلومات المدمجة، أو تطبيق الهاتف المحمول، لمدير أمن المعلومات برؤية حالة جميع المكونات الرئيسية في دفاعه السيبراني.

ترتقي RevBits بالأمن السيبراني إلى المستوى التالي، حيث تبتكر قدرات جديدة مع تقنيات متعددة حاصلة على براءة اختراع لضمان ميزتنا التنافسية. تعمل RevBits على إزالة الفجوات الأمنية بين المنتجات المنعزلة التي لا يمكنها دمج أو ربط أو تحليل التنبيهات أو السجلات أو الأحداث أو تحليلات السلوك غير ذات الصلة. تتضمن تقنية RevBits الحاصلة على براءة اختراع وحدات الأمن السيبراني الأفضل في فئتها وتوفر حماية فائقة من خلال العمل معًا بسلاسة.

يقع المقر الرئيسي لشركة RevBits في مينولا، بنيويورك ولديها مكاتب في برينستون، في نيوجيرسي؛ وبوسطن، في ماساتشوستس؛ وهيوستن، في تكساس؛ وأنتويرب، في بلجيكا؛ ولندن، في إنجلترا. لمزيد من المعلومات حول RevBits، ترجى زيارة .

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