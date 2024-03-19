Revbits تكتسح في حفل جوائز الأمن السيبراني العالمية لعام 2024 عبر حلول وفئات متعددة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تواصل شركة RevBits، الحائزة على ثماني فئات من جوائز Globee Cybersecurity Awards® لعام 2024، تعزيز حالة حلول الأمن السيبراني. تكرم Globee Awards أفضل مقدمي الخدمات في العالم من خلال أدائهم التنظيمي وابتكاراتهم ومنتجاتهم وخدماتهم وقيادتهم ومبادراتهم والمزيد.
يسر RevBits أن تكون حائزة على ثماني جوائز في فئات متعددة.
الجوائز على مستوى الشركة:
الجائزة الفضية | الشركة الأمنية الأكثر ابتكارًا
الجائزة الفضية | أفضل مدير تكنولوجيا للأمن السيبراني لهذا العام
Mucteba Celik ، كبير موظفي التكنولوجيا، RevBits
الجوائز على مستوى المنتج:
الجائزة الذهبية | منصة الأمان
منصة RevBits للاستخبارات السيبرانية
الجائزة الذهبية | الأمن القائم على الخداع
الجائزة الذهبية | الكشف عن نقطة النهاية والرؤية والاستجابة
أمن نقطة النهاية والكشف عن نقطة النهاية والاستجابة لها من RevBits
الجائزة الفضية | التحكم في الوصول المتميز والأمن والإدارة
إدارة الوصول المتميز من RevBits
الجائزة البرونزية | أمن وإدارة البريد الإلكتروني
أمن البريد الإلكتروني من RevBits
الجائزة البرونزية | أمان الثقة الصفرية
شبكة أمان الثقة الصفرية من RevBits
قال David Schiffer، الرئيس التنفيذي: "إن هذا التقدير لثماني جوائز لشركتنا ومدير التكنولوجيا وجميع وحدات منتجاتنا الرئيسية الست أمر يبعث على الارتياح الشديد. "إنه يؤكد أن كلاً من اتساع وعمق حلنا لا مثيل له في سوق الأمن السيبراني المزدحم". "أحد شعاراتنا هو "حلم كل كبير مسؤولي أمن المعلومات" ومنصة RevBits الذكية للأمن السيبراني، هي بالفعل ما تُمثّل ذلك".
قالت Mucteba Celik، رئيسة قسم التكنولوجيا: "الابتكار هو في صميم كل ما نقوم به". "ربما يكون لدينا أوسع بصمة لأي بائع لبرامج الأمن السيبراني في السوق. ومع ذلك، فإن كل منتج من منتجاتنا يتميز بميزات مبتكرة وفريدة تجعله متميزًا عن الحلول السائدة الأخرى. لدينا تغطية أوسع مع منتجات متفوقة. نواصل الابتكار، على سبيل المثال، في عام 2023، قمنا بتمكين ثلاثة من حلولنا لتكون قابلة للنشر بالكامل في بيئات Air-Gapped (حلول EPS&EDR وPAM وDT). مرة أخرى من دواعي سرورنا أن نرى هذا يتم التحقق من صحته من قِبل الخبراء".
حول RevBits
RevBits هي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني تقدم مستويات جديدة من معدل الذكاء الأمني، باستخدام التحليل السلوكي والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، من خلال منصة RevBits للذكاء السيبراني (CIP). RevBits CIP هي منصة قابلة للتوسيع يمكن توصيلها بـ Syslog وLogRhythm وSplunk وSIEM وغيرها من منصات إدارة السجلات والأمن. تسمح لوحة المعلومات المدمجة، أو تطبيق الهاتف المحمول، لمدير أمن المعلومات برؤية حالة جميع المكونات الرئيسية في دفاعه السيبراني.
ترتقي RevBits بالأمن السيبراني إلى المستوى التالي، حيث تبتكر قدرات جديدة مع تقنيات متعددة حاصلة على براءة اختراع لضمان ميزتنا التنافسية. تعمل RevBits على إزالة الفجوات الأمنية بين المنتجات المنعزلة التي لا يمكنها دمج أو ربط أو تحليل التنبيهات أو السجلات أو الأحداث أو تحليلات السلوك غير ذات الصلة. تتضمن تقنية RevBits الحاصلة على براءة اختراع وحدات الأمن السيبراني الأفضل في فئتها وتوفر حماية فائقة من خلال العمل معًا بسلاسة.
يقع المقر الرئيسي لشركة RevBits في مينولا، بنيويورك ولديها مكاتب في برينستون، في نيوجيرسي؛ وبوسطن، في ماساتشوستس؛ وهيوستن، في تكساس؛ وأنتويرب، في بلجيكا؛ ولندن، في إنجلترا. لمزيد من المعلومات حول RevBits، ترجى زيارة .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN19032024004146001356ID1107994266
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.