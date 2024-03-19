دخلت Centrico Spa‏ (Gruppo Banca Sella) وveracode في صفقة للمساعدة في تأمين دورة حياة تطوير التطبيقات

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--دخلت شركة Centrico Spa ، وهي جزء من Gruppo Sella والمتخصصة في توفير الأنظمة المصرفية المفتوحة للمؤسسات المالية الموجهة نحو الابتكار، في تعاون مع شركة Veracode ، الشركة الرائدة عالميًا في إدارة مخاطر أمن التطبيقات. ستعزز الصفقة تحليل العيوب واكتشافها وتحديد أولوياتها لتسريع إصلاحات البرامج في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير التطبيقات في Centrico.
تتعرض الخدمات المصرفية والمالية الحديثة لمشهد صارم ومتطور، نتيجة لقانون مرونة العمليات الرقمية (DORA) وزيادة الهجمات الإلكترونية المتكررة والمتطورة. وفقًا للبيانات التي تم جمعها في تقرير حالة أمن البرمجيات الصادر عن شركة Veracode ، تحتوي 72 بالمائة من المؤسسات المالية على نقاط ضعف - وهي أدنى نسبة من جميع القطاعات التي تم تحليلها، وهي تشهد تحسنًا عن العام السابق. ومع ذلك، ستستفيد المؤسسات المالية من زيادة الأتمتة وتقنيات الترميز الآمنة لمساعدتها على منع نقاط الضعف واكتشافها والاستجابة لها بشكل أسرع من أي وقت مضى.
هدف Centrico هو تقليل المخاطر على مستوى تطوير التطبيقات وتجنب العيوب الخطيرة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سلسلة التوريد بأكملها. بعد عملية اختيار دقيقة، تم اختيار Veracode لتعزيز أمن تطوير تطبيقات Centrico من خلال دمج أدوات الاختبار والتحليل التي تكشف عن نقاط الضعف وتزيلها.
إن مستوى Veracode العالي من الموثوقية والدقة في تحليل العيوب، وقدراته الفعالة والسريعة على الحل، ورؤيته المبتكرة سلطت الضوء على قدرة الشركة على الاستجابة بأفضل طريقة ممكنة لمطالب العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع. تتكون Centrico من فريق دولي من الخبراء ذوي المعرفة العميقة بالصناعة المالية، والمتخصصين في الخدمات المصرفية المفتوحة وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية. تعتمد حلولها على تقنيات متطورة ومبتكرة للصناعة. إن المنصة والحلول المصرفية الأساسية موجهة نحو العملاء، وتقلل من الوقت اللازم للوصول إلى السوق، ومنفتحة على تكامل الخدمات الخارجية، ومستوحاة من مبادئ الاستدامة البيئية.
تكتشف منصة أمان برمجيات Veracode باستمرار العيوب ونقاط الضعف في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات الحديثة. بفضل محرك الذكاء الاصطناعي القوي المدرب على تريليونات سطور التعليمات البرمجية، يقوم تلقائيًا بإنشاء إصلاحات مقترحة للثغرات الموجودة أثناء المسح الضوئي، وبالتالي منع انتشار التعليمات البرمجية غير الآمنة إلى تطبيقات أخرى.
قال Massimo Tripodi، المدير القطري لشركة Veracode Italy: "بالنسبة إلى شركة Veracode في إيطاليا، تعد هذه الاتفاقية شهادة ذات أهمية كبيرة وسببًا يبعث على الرضا. وأضاف: "نحن فخورون جدًا بدعم Centrico في تطوير تطبيقات آمنة والتعاون في اكتشاف وحل أي عيوب محتملة". "يعد قطاع الخدمات المالية هدفًا ثابتًا للهجمات الإلكترونية التي تستغل مختلف المتجهات والقنوات، لذلك من الضروري أن تتمكن الشركات من العمل باستخدام تطبيقات آمنة بطبيعتها، مما يقلل من المخاطر ضمن التعليمات البرمجية".
حول Veracode
Veracode هو أمان البرامج الذكي. تجد منصة Veracode لأمن البرمجيات باستمرار العيوب ونقاط الضعف في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات الحديثة. باستخدام الذكاء الاصطناعي القوي المدرب على مجموعة بيانات موثوقة ومنسقة بعناية من تجربة تحليل تريليونات سطور التعليمات البرمجية، يقوم عملاء Veracode بإصلاح العيوب بشكل أسرع وبدقة عالية. تحظى Veracode بثقة فرق الأمن والمطورين وقادة الأعمال من الآلاف من المؤسسات الرائدة في العالم، وهي الشركة الرائدة التي تواصل إعادة تعريف معنى أمن البرمجيات الذكية.
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حول Centrico
Centrico، التي تم إنشاؤها في نوفمبر 2019، مملوكة حاليًا بنسبة 83.98 في المائة لشركة Banca Sella و16.02 في المائة لشركة Banca Sella Holding. في عام 2021، بلغ إجمالي إيرادات Centrico 78.5 مليون يورو (بزيادة 12.06 في المائة مقارنة بعام 2020)، منها حوالي 75 في المائة من منصة الخدمات المصرفية الأساسية. وهي توفر حلولاً مصرفية أساسية ورقمية فريدة ومجموعة واسعة من خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال لكل من شركات وبنوك Sella Group، وFinTechs وغيرها من المشغلين الماليين المبتكرين. والهدف من ذلك هو المساهمة في تطوير النظام الإيكولوجي المالي الإيطالي من خلال جلب خبرات المجموعة وتقنياتها، والحلول المفتوحة والفريدة في هذا القطاع، إلى السوق.
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