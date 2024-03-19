دخلت Centrico Spa‏ (Gruppo Banca Sella) وveracode في صفقة للمساعدة في تأمين دورة حياة تطوير التطبيقات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--دخلت شركة Centrico Spa ، وهي جزء من Gruppo Sella والمتخصصة في توفير الأنظمة المصرفية المفتوحة للمؤسسات المالية الموجهة نحو الابتكار، في تعاون مع شركة Veracode ، الشركة الرائدة عالميًا في إدارة مخاطر أمن التطبيقات. ستعزز الصفقة تحليل العيوب واكتشافها وتحديد أولوياتها لتسريع إصلاحات البرامج في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير التطبيقات في Centrico.

تتعرض الخدمات المصرفية والمالية الحديثة لمشهد صارم ومتطور، نتيجة لقانون مرونة العمليات الرقمية (DORA) وزيادة الهجمات الإلكترونية المتكررة والمتطورة. وفقًا للبيانات التي تم جمعها في تقرير حالة أمن البرمجيات الصادر عن شركة Veracode ، تحتوي 72 بالمائة من المؤسسات المالية على نقاط ضعف - وهي أدنى نسبة من جميع القطاعات التي تم تحليلها، وهي تشهد تحسنًا عن العام السابق. ومع ذلك، ستستفيد المؤسسات المالية من زيادة الأتمتة وتقنيات الترميز الآمنة لمساعدتها على منع نقاط الضعف واكتشافها والاستجابة لها بشكل أسرع من أي وقت مضى.

هدف Centrico هو تقليل المخاطر على مستوى تطوير التطبيقات وتجنب العيوب الخطيرة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سلسلة التوريد بأكملها. بعد عملية اختيار دقيقة، تم اختيار Veracode لتعزيز أمن تطوير تطبيقات Centrico من خلال دمج أدوات الاختبار والتحليل التي تكشف عن نقاط الضعف وتزيلها.

إن مستوى Veracode العالي من الموثوقية والدقة في تحليل العيوب، وقدراته الفعالة والسريعة على الحل، ورؤيته المبتكرة سلطت الضوء على قدرة الشركة على الاستجابة بأفضل طريقة ممكنة لمطالب العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع. تتكون Centrico من فريق دولي من الخبراء ذوي المعرفة العميقة بالصناعة المالية، والمتخصصين في الخدمات المصرفية المفتوحة وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية. تعتمد حلولها على تقنيات متطورة ومبتكرة للصناعة. إن المنصة والحلول المصرفية الأساسية موجهة نحو العملاء، وتقلل من الوقت اللازم للوصول إلى السوق، ومنفتحة على تكامل الخدمات الخارجية، ومستوحاة من مبادئ الاستدامة البيئية.

تكتشف منصة أمان برمجيات Veracode باستمرار العيوب ونقاط الضعف في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات الحديثة. بفضل محرك الذكاء الاصطناعي القوي المدرب على تريليونات سطور التعليمات البرمجية، يقوم تلقائيًا بإنشاء إصلاحات مقترحة للثغرات الموجودة أثناء المسح الضوئي، وبالتالي منع انتشار التعليمات البرمجية غير الآمنة إلى تطبيقات أخرى.

قال Massimo Tripodi، المدير القطري لشركة Veracode Italy: "بالنسبة إلى شركة Veracode في إيطاليا، تعد هذه الاتفاقية شهادة ذات أهمية كبيرة وسببًا يبعث على الرضا. وأضاف: "نحن فخورون جدًا بدعم Centrico في تطوير تطبيقات آمنة والتعاون في اكتشاف وحل أي عيوب محتملة". "يعد قطاع الخدمات المالية هدفًا ثابتًا للهجمات الإلكترونية التي تستغل مختلف المتجهات والقنوات، لذلك من الضروري أن تتمكن الشركات من العمل باستخدام تطبيقات آمنة بطبيعتها، مما يقلل من المخاطر ضمن التعليمات البرمجية".

حول Veracode

Veracode هو أمان البرامج الذكي. تجد منصة Veracode لأمن البرمجيات باستمرار العيوب ونقاط الضعف في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات الحديثة. باستخدام الذكاء الاصطناعي القوي المدرب على مجموعة بيانات موثوقة ومنسقة بعناية من تجربة تحليل تريليونات سطور التعليمات البرمجية، يقوم عملاء Veracode بإصلاح العيوب بشكل أسرع وبدقة عالية. تحظى Veracode بثقة فرق الأمن والمطورين وقادة الأعمال من الآلاف من المؤسسات الرائدة في العالم، وهي الشركة الرائدة التي تواصل إعادة تعريف معنى أمن البرمجيات الذكية.

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حول Centrico

Centrico، التي تم إنشاؤها في نوفمبر 2019، مملوكة حاليًا بنسبة 83.98 في المائة لشركة Banca Sella و16.02 في المائة لشركة Banca Sella Holding. في عام 2021، بلغ إجمالي إيرادات Centrico ‏78.5 مليون يورو (بزيادة 12.06 في المائة مقارنة بعام 2020)، منها حوالي 75 في المائة من منصة الخدمات المصرفية الأساسية. وهي توفر حلولاً مصرفية أساسية ورقمية فريدة ومجموعة واسعة من خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال لكل من شركات وبنوك Sella Group، وFinTechs وغيرها من المشغلين الماليين المبتكرين. والهدف من ذلك هو المساهمة في تطوير النظام الإيكولوجي المالي الإيطالي من خلال جلب خبرات المجموعة وتقنياتها، والحلول المفتوحة والفريدة في هذا القطاع، إلى السوق.

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