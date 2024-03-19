تُظهر الأبحاث الجديدة طفرة في شعبية الشيشة في جميع أنحاء العالم مع تزايد الطلب على التجارب الأقل تلويثًا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشف بحث جديد عن انخفاض كبير في تدخين السجائر وزيادة كبيرة في مستخدمي الشيشة على مدى الأشهر الـ 12 الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق.

ووجدت البيانات الصادرة عن أحدث بحث لشركة AIR Global في هذه الأسواق أن تدخين السجائر قد انخفض بمقدار الخُمس (21%)، مما يشير إلى تحول في التفضيلات نحو خيارات بديلة. يتوافق هذا الانخفاض بسلاسة مع الاهتمام المتزايد بالشيشة:



ما معدله 18.5% من المستخدمين الجُدد في عام 2023، مما ساهم في نمو عدد مستخدمي الشيشة، والذي وصل الآن إلى 20.8 مليون مستخدم.

ومن المتوقع أن تدفع هذه الزيادة الصناعة نحو 24.6 مليون مستخدم للشيشة في عام 2024، بزيادة قدرها 18.27%، و32.3 مليون مستخدم للشيشة بحلول عام 2026، مما يعكس زيادة قدرها 55.28%. من المتوقع أن يتوسع سوق الشيشة العالمي، الذي تبلغ قيمته حاليًا 19 مليار دولار، إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2026.

هذه الطفرة في الطلب على الشيشة تغذيها شهية متزايدة لمنتجات أكثر ابتكارًا وأقل تلويثًا.

يُعد OOKA، الذي أطلقته شركة AIR Global العام الماضي، أول جهاز شيشة في العالم خالٍ من الفحم وقائم على القرون. فهو يزيل إنتاج أول أكسيد الكربون ويوفر انخفاضًا بنسبة 94% في المواد الكيميائية الضارة، مما يجعله منتجًا منخفض المخاطر للمستخدمين والبيئة. فمنذ إطلاقه في الإمارات العربية المتحدة في مايو 2023، أصبح نجاح OOKA واضحًا، وبيعت الأجهزة الأولى في أقل من شهر، واستمرت المبيعات في تجاوز التوقعات، مما يسلط الضوء على الطلب الاستهلاكي القوي على هذا المنتج الثوري.

أضاف Ronan Barry ، كبير مسؤولي الشؤون القانونية والمؤسسية في AIR Global : "نحن نشهد طفرة هائلة في شعبية الشيشة، وجزء رئيسي من هذا النمو يعود إلى الأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بتجارب اجتماعية أقل تلويثًا. ونشهد أيضًا وعيًا متزايدًا بالخيارات الواعية بيئيًا بين المستهلكين، مما يؤكد على المشهد المتطور لتفضيلات الاستنشاق. الشيشة هي الرائد الناشئ في تلبية هذه المطالب لسكان العالم الأكثر وعيًا بالصحة والبيئة.

"كشركة رائدة في سوق الشيشة، تكرس شركة AIR Global جهودها لإعادة تعريف تجربة الشيشة التي أدت إلى إطلاق OOKA – أول جهاز شيشة خالٍ من الفحم في العالم. هذا الابتكار، نتيجة لسنوات من العمل الشاق من قبل فريق AIR Global للبحث والتطوير، يزيل المواد السامة الضارة ويبسط الإعداد. OOKA هو الجهاز الذي غيَّر في لقواعد اللعبة، ويقدم تجربة شيشة أكثر أناقة ونظافة وأكثر متعة لتلبية احتياجات هذا السوق المتنامي".

ولا تعكس هذه الشعبية المتزايدة للشيشة تحولًا في تفضيلات التدخين فحسب، بل تعكس أيضًا تحركًا مجتمعيًا أوسع نحو الاستدامة. يعد تصنيع OOKA علامة فارقة تحويلية لكل من AIR Global وصناعة الشيشة على نطاق أوسع، بما يتماشى مع المساعي العالمية للاستهلاك الأقل تلويثًا والأكثر مسؤولية.

ملاحظة للمحررين:

قامت شركة Advanced Inhalation Rituals (AIR Global) بإجراء بحث على عينة تمثيلية مكونة من 14326 شخصًا بالغًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق بين مايو ويوليو 2023.

كيفية استخدام جهاز OOKA:

افصل الجهاز إلى جزأين للسماح بدخول الماء إلى خط الملء في الجزء السفلي.أعد تركيب النصف العلوي بنقرة صغيرة وأضف الخرطوم.قُم بإزالة أختام النضارة من قرون الشيشة OOKA وأدخلها في الجزء العلوي.اضغط على زر الطاقة مرة واحدة لتشغيل OOKA، واضغط مع الاستمرار مرة أخرى حتى يضيء زر الطاقة.سوف تسخن شيشة OOKA إلى درجة الحرارة المثلى لتعزيز النكهة، والتي يشار إليها بضوء كهرماني نابض يتحول إلى مادة صلبة.يمكن لف فوهة ضابط تدفق الهواء على الأنبوب لتغيير ضغط السحب.يمكن الاستمتاع بشيشة OOKA لمدة تصل إلى 70 دقيقة مع حجر واحدة، ويمكن إيقافها مؤقتًا لمدة تصل إلى 10 دقائق.

نبذة عن شركة AIR (ADVANCED INHALATION RITUALS)

Advanced Inhalation Rituals هي الشركة الرائدة في السوق في سوق الشيشة العالمي الذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار، بهدف توفير فوائد جسدية وعاطفية وعقلية فائقة من خلال الاستنشاق. تأسست الشركة في عام 1999 ومقرها في دبي، ولها وجود متعدد الجنسيات في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية والهند وأفريقيا.

تمتلك Advanced Inhalation Rituals 47% من حصة سوق فئة الشيشة في الأسواق التي تتواجد فيها، وهي الشركة الرائدة في السوق التي من المتوقع أن تنمو إلى 22 مليار دولار في عام 2026. وتشمل محفظة شركاتها الفاخر (Al Fakher)، العلامة التجارية الرائدة للشيشة في العالم؛ Hookah-Shisha، وهي منصة التجارة الإلكترونية الأولى في العالم للنرجيلة والشيشة؛ Shisha Kartel، الشركة المصنعة للشيشة ومقرها دبي؛ وShisha، مجتمع عالمي عبر الإنترنت من مستخدمي النرجيلة والشيشة. يتيح برنامج العلوم في شركة Advanced Inhalation Rituals، الذي يتم إجراؤه بالشراكة مع مختبرات مستقلة معتمدة، تطوير منتجات مبتكرة تجمع بين قرون من التقاليد والابتكار المتطور لتقليل الضرر وتحقيق أقصى قدر من المتعة للملايين حول العالم. لقد تفوقت الشركة باستمرار على المنافسين الذين نموا بمعدل 3 أضعاف سعر السوق على مدى السنوات العشر الماضية؛ بسبب الاستثمار الضخم في الابتكار والمنتج وتجربة المستخدم.

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