تُظهر الأبحاث الجديدة طفرة في شعبية الشيشة في جميع أنحاء العالم مع تزايد الطلب على التجارب الأقل تلويثًا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشف بحث جديد عن انخفاض كبير في تدخين السجائر وزيادة كبيرة في مستخدمي الشيشة على مدى الأشهر الـ 12 الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق.
ووجدت البيانات الصادرة عن أحدث بحث لشركة AIR Global في هذه الأسواق أن تدخين السجائر قد انخفض بمقدار الخُمس (21%)، مما يشير إلى تحول في التفضيلات نحو خيارات بديلة. يتوافق هذا الانخفاض بسلاسة مع الاهتمام المتزايد بالشيشة:
ما معدله 18.5% من المستخدمين الجُدد في عام 2023، مما ساهم في نمو عدد مستخدمي الشيشة، والذي وصل الآن إلى 20.8 مليون مستخدم. ومن المتوقع أن تدفع هذه الزيادة الصناعة نحو 24.6 مليون مستخدم للشيشة في عام 2024، بزيادة قدرها 18.27%، و32.3 مليون مستخدم للشيشة بحلول عام 2026، مما يعكس زيادة قدرها 55.28%. من المتوقع أن يتوسع سوق الشيشة العالمي، الذي تبلغ قيمته حاليًا 19 مليار دولار، إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2026.
هذه الطفرة في الطلب على الشيشة تغذيها شهية متزايدة لمنتجات أكثر ابتكارًا وأقل تلويثًا.
يُعد OOKA، الذي أطلقته شركة AIR Global العام الماضي، أول جهاز شيشة في العالم خالٍ من الفحم وقائم على القرون. فهو يزيل إنتاج أول أكسيد الكربون ويوفر انخفاضًا بنسبة 94% في المواد الكيميائية الضارة، مما يجعله منتجًا منخفض المخاطر للمستخدمين والبيئة. فمنذ إطلاقه في الإمارات العربية المتحدة في مايو 2023، أصبح نجاح OOKA واضحًا، وبيعت الأجهزة الأولى في أقل من شهر، واستمرت المبيعات في تجاوز التوقعات، مما يسلط الضوء على الطلب الاستهلاكي القوي على هذا المنتج الثوري.
أضاف Ronan Barry ، كبير مسؤولي الشؤون القانونية والمؤسسية في AIR Global : "نحن نشهد طفرة هائلة في شعبية الشيشة، وجزء رئيسي من هذا النمو يعود إلى الأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بتجارب اجتماعية أقل تلويثًا. ونشهد أيضًا وعيًا متزايدًا بالخيارات الواعية بيئيًا بين المستهلكين، مما يؤكد على المشهد المتطور لتفضيلات الاستنشاق. الشيشة هي الرائد الناشئ في تلبية هذه المطالب لسكان العالم الأكثر وعيًا بالصحة والبيئة.
"كشركة رائدة في سوق الشيشة، تكرس شركة AIR Global جهودها لإعادة تعريف تجربة الشيشة التي أدت إلى إطلاق OOKA – أول جهاز شيشة خالٍ من الفحم في العالم. هذا الابتكار، نتيجة لسنوات من العمل الشاق من قبل فريق AIR Global للبحث والتطوير، يزيل المواد السامة الضارة ويبسط الإعداد. OOKA هو الجهاز الذي غيَّر في لقواعد اللعبة، ويقدم تجربة شيشة أكثر أناقة ونظافة وأكثر متعة لتلبية احتياجات هذا السوق المتنامي".
ولا تعكس هذه الشعبية المتزايدة للشيشة تحولًا في تفضيلات التدخين فحسب، بل تعكس أيضًا تحركًا مجتمعيًا أوسع نحو الاستدامة. يعد تصنيع OOKA علامة فارقة تحويلية لكل من AIR Global وصناعة الشيشة على نطاق أوسع، بما يتماشى مع المساعي العالمية للاستهلاك الأقل تلويثًا والأكثر مسؤولية.
ملاحظة للمحررين:
قامت شركة Advanced Inhalation Rituals (AIR Global) بإجراء بحث على عينة تمثيلية مكونة من 14326 شخصًا بالغًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق بين مايو ويوليو 2023.
كيفية استخدام جهاز OOKA:
افصل الجهاز إلى جزأين للسماح بدخول الماء إلى خط الملء في الجزء السفلي.
أعد تركيب النصف العلوي بنقرة صغيرة وأضف الخرطوم.
قُم بإزالة أختام النضارة من قرون الشيشة OOKA وأدخلها في الجزء العلوي.
اضغط على زر الطاقة مرة واحدة لتشغيل OOKA، واضغط مع الاستمرار مرة أخرى حتى يضيء زر الطاقة.
سوف تسخن شيشة OOKA إلى درجة الحرارة المثلى لتعزيز النكهة، والتي يشار إليها بضوء كهرماني نابض يتحول إلى مادة صلبة.
يمكن لف فوهة ضابط تدفق الهواء على الأنبوب لتغيير ضغط السحب.
يمكن الاستمتاع بشيشة OOKA لمدة تصل إلى 70 دقيقة مع حجر واحدة، ويمكن إيقافها مؤقتًا لمدة تصل إلى 10 دقائق.
نبذة عن شركة AIR (ADVANCED INHALATION RITUALS)
Advanced Inhalation Rituals هي الشركة الرائدة في السوق في سوق الشيشة العالمي الذي تبلغ قيمته 19 مليار دولار، بهدف توفير فوائد جسدية وعاطفية وعقلية فائقة من خلال الاستنشاق. تأسست الشركة في عام 1999 ومقرها في دبي، ولها وجود متعدد الجنسيات في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية والهند وأفريقيا.
تمتلك Advanced Inhalation Rituals 47% من حصة سوق فئة الشيشة في الأسواق التي تتواجد فيها، وهي الشركة الرائدة في السوق التي من المتوقع أن تنمو إلى 22 مليار دولار في عام 2026. وتشمل محفظة شركاتها الفاخر (Al Fakher)، العلامة التجارية الرائدة للشيشة في العالم؛ Hookah-Shisha، وهي منصة التجارة الإلكترونية الأولى في العالم للنرجيلة والشيشة؛ Shisha Kartel، الشركة المصنعة للشيشة ومقرها دبي؛ وShisha، مجتمع عالمي عبر الإنترنت من مستخدمي النرجيلة والشيشة. يتيح برنامج العلوم في شركة Advanced Inhalation Rituals، الذي يتم إجراؤه بالشراكة مع مختبرات مستقلة معتمدة، تطوير منتجات مبتكرة تجمع بين قرون من التقاليد والابتكار المتطور لتقليل الضرر وتحقيق أقصى قدر من المتعة للملايين حول العالم. لقد تفوقت الشركة باستمرار على المنافسين الذين نموا بمعدل 3 أضعاف سعر السوق على مدى السنوات العشر الماضية؛ بسبب الاستثمار الضخم في الابتكار والمنتج وتجربة المستخدم.
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