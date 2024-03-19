أمراض تؤدي إلى فقدان الصحة

أمراض تؤدي إلى فقدان الصحة
التاريخ
3/19/2024 4:22:46 AM
(MENAFN
- Al Watan) أهم 10 أمراض أعصاب تؤدي إلى فقدان الصحة هي:
- السكتة الدماغية
- إصابة الدماغ
- الصداع النصفي
- الخرف
- الاعتلال العصبي السكري
- التهاب السحايا
- الصرع
- مضاعفات الولادة المبكرة
- التوحد
- السرطان.
MENAFN19032024000089011017ID1107994260
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.