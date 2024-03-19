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أمراض تؤدي إلى فقدان الصحة

3/19/2024 4:22:46 AM
(MENAFN- Al Watan) أهم 10 أمراض أعصاب تؤدي إلى فقدان الصحة هي:
- السكتة الدماغية
- إصابة الدماغ
- الصداع النصفي
- الخرف
- الاعتلال العصبي السكري
- التهاب السحايا
- الصرع
- مضاعفات الولادة المبكرة
- التوحد
- السرطان.

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