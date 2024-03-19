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6 وضعيات رئيسية للنوم الجيد

3/19/2024 4:22:46 AM
(MENAFN- Al Watan) كشف فريق من الخبراء عن أفضل وأسوأ وضعيات النوم، احتفالا باليوم العالمي للنوم 15 مارس 2024.
وقال رئيس القسم الرقمي في Woolroom آدم هيرست: ((إذا كنت تستيقظ بانتظام وأنت تعاني من آلام وأوجاع، أو إذا وجدت أنك تعاني بشكل متكرر من نوم مضطرب أثناء الليل، فقد تكون وضعية النوم السيئة هي السبب)).
وهناك فرق واضح بين وضعية النوم المريحة والوضعية الصحية. وأوضح هيرست: ((عندما ننام في وضعية سيئة، يمكن أن نعتاد عليها بمرور الوقت، لذا نعتقد أنها الوضعية الأفضل للنوم)).
وتوجد 6 وضعيات رئيسية للنوم، أطلق عليها الخبراء: وضعية ((الجنين)) و((جذع الشجرة)) و((الجندي)) و((نجم البحر)) و((العام)) و((السقوط الحر)).
وإذا كنت تتخذ وضعية ((جذع الشجرة)) فستنام على جانبك مع تمديد ذراعيك وساقيك بمحاذاة جسمك، بينما تشمل وضعية النوم ((العام)) الاستلقاء على الجانب مع مد الأذرع إلى الأمام.
وينام الأشخاص على ظهورهم في وضعية ((الجندي))، بينما تتضمن وضعية ((نجم البحر)) النوم على الظهر مع مد اليدين فوق الرأس.
وبحسب ((MailOnline))، أوضحت ليزا أرتيس، نائب الرئيس التنفيذي في The Sleep Charity، أن كل هذه الوضعيات ((جيدة)) باستثناء ((السقوط الحر))، وأنه لا بأس بالنوم على ظهرك أو جانبك، لكننا نقترح تجنب النوم على بطنك لأنه يضع الكثير من الضغط على رقبتك كونها ملتوية بشكل دائم طوال الليل.
وقالت أرتيس ((السرير الجيد يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في نومك. فهل تعلم أن رأسك يزن 4.5-5.5 كغ، وأن رقبتك تحتوي على سبع فقرات من فقرات العمود الفقري البالغ عددها 33 فقرة؟. إن آلام الرقبة وتصلبها وحتى الصداع المستمر يمكن أن تكون ببساطة نتيجة لضعف دعم الوسادة أثناء النوم في السرير)).
وتابعت ((يجب أن تثبت الوسادة الجيدة رأسك في المحاذاة الصحيحة. والنوع الذي يكون ناعما للغاية سيسمح للرأس بالتخبط مع تقويس الرقبة)).

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