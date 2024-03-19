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وفاة ساقط من منطاد

3/19/2024 4:22:46 AM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلا توفى بعد سقوطه من منطاد هواء ساخن فوق مدينة ملبورن الأسترالية. وذكرت وسائل إعلام محلية، من بينها وكالة ((ايه ايه بي)) الأسترالية الإخبارية أن الحادث وقع صباح، أمس، بعد فترة قصيرة من إقلاع المنطاد. وتم العثور على جثة الرجل في منطقة سكنية في الضواحي الشمالية لمدنية ملبورن، وطوقت الشرطة الموقع وتحدثت مع الأشخاص الآخرين الذين كانوا على متن المنطاد ومع شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث. ونقلت وكالة ((ايه ايه بي)) عن الشرطة القول إنه يتم التحقيق في الحادث على أنه مثير للشبهات.
وهبط المنطاد لاحقُا بسلام في منتزه، ووفقًا لتقارير إعلامية، فإنه تم تقديم الدعم النفسي لقائد المنطاد والركاب الذي أصيبوا بالفزع. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه جاء في بيان مشترك للهيئة الوطنية لمنطاد الهواء الساخن التجاري واتحاد المنطاد الأسترالي أن ((سلاسل مناطيد الهواء الساخن مصممة مع مراعاة السلامة، خاصة لمنع الركاب من السقوط بالخطأ أو أي خروج عرضي)).
وأضاف البيان ((أصيب الركاب وقائد المنطاد بالصدمة جراء هذا الحادث المؤسف)).

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