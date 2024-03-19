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سجن مرتكب 25 مخالفة سرعة

3/19/2024 4:22:46 AM
(MENAFN- Al Watan) حُكم على رجل فرنسي وصل إلى النرويج قبل نحو شهر بالسجن 21 يومًا بسبب ارتكابه 25 مخالفة سرعة على الأقل في 19 يومًا.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشاب البالغ 23 عامًا الذي جاء إلى الدولة الإسكندنافية بحثًا عن عمل قبل أكثر بقليل من شهر، أوقف 25 مرة بسبب قيادة سيارته بسرعة زائدة ما بين 6 فبراير و25 منه.
وأظهر الحكم الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الاثنين أن أسوأ المخالفات التي ارتكبها الشاب كانت قيادته سيارة ((كيا)) في 20 فبراير بسرعة 113 كيلومترًا في الساعة في منطقة تقتصر السرعة القصوى فيها على 70 كيلومترًا في الساعة.
واعتبرت محكمة أوسلو أن الشاب (إ.أ.ج) ((يشكّل خطرًا مروريًا)).
وأشارت صحيفة ((أفتنبوستن)) إلى أن معظم الجرائم رُصدت بواسطة رادارات أوتوماتيكية ثابتة لم يكن الجاني على علم بوجودها.
وخفضت مدة عقوبة ((الرجل المستعجل)) ثلاثة أيام، أي من 24 يومًا سجنُا إلى 21 يومًا، بسبب اعترافه الكامل، لكنه سيُجرّد أيضًا لمدة سنة من إجازة السَوق الخاصة به.

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