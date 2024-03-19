إلزام الوكلاء باستقبال الحاويات على مدار 24 ساعة

(MENAFN
- Al Watan) ألزمت الهيئة العامة للموانئ كافة الوكلاء الملاحيين بضرورة الامتثال والالتزام بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات في ساحات التخزين المتعاقد معها على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية، إضافة إلى التأكيد على مسؤولية الوكلاء الملاحيين بتوفير ساحات تخزين تغطي حجم العمل لضمان انسيابية الاستلام والتسليم للحاويات دون تأخير أو تكدس أو تعطل للعملية اللوجستية.
ويأتي ذلك في أعقاب ما رصدته الهيئة من حالات عدم امتثال الوكلاء والملاحيين ومستأجري ساحات التخزين بالمنطقة اللوجستية ومناطق الخدمات المساندة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات في ساحات التخزين على مدار الـ 24 ساعة طول أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية.
كما شددت الهيئة على ضرورة قيام الوكلاء الملاحيين بتوفير قنوات للتواصل على مدار الـ 24 ساعة بشأن استلام وتسليم الحاويات والرد على العملاء والمستفيدين وإصدار الموافقات على إعادة الحاويات للساحات والأمور المتعلقة بالسداد والرسوم.
ولوحت الهيئة بأنها ستتخذ إجراءات صارمة في حالات رصد مخالفات عدم الامتثال بساعات العمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية، ومن ذلك معاقبة الوكلاء الملاحيين بمخالفة مالية تصل إلى 50 ألف ريال. إحصائيات الموانئ خلال 2024 2.4 مليون مركبة 12.130 سفينة 1 مليون راكب 8.4 ملايين حاوية 8.1 ملايين رأس من الماشية 20.7 مليون طن من الأغذية 301 مليون طن من البضائع
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