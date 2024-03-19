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إلزام الوكلاء باستقبال الحاويات على مدار 24 ساعة

3/19/2024 4:22:46 AM
(MENAFN- Al Watan) ألزمت الهيئة العامة للموانئ كافة الوكلاء الملاحيين بضرورة الامتثال والالتزام بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات في ساحات التخزين المتعاقد معها على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية، إضافة إلى التأكيد على مسؤولية الوكلاء الملاحيين بتوفير ساحات تخزين تغطي حجم العمل لضمان انسيابية الاستلام والتسليم للحاويات دون تأخير أو تكدس أو تعطل للعملية اللوجستية.
ويأتي ذلك في أعقاب ما رصدته الهيئة من حالات عدم امتثال الوكلاء والملاحيين ومستأجري ساحات التخزين بالمنطقة اللوجستية ومناطق الخدمات المساندة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات في ساحات التخزين على مدار الـ 24 ساعة طول أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية.
كما شددت الهيئة على ضرورة قيام الوكلاء الملاحيين بتوفير قنوات للتواصل على مدار الـ 24 ساعة بشأن استلام وتسليم الحاويات والرد على العملاء والمستفيدين وإصدار الموافقات على إعادة الحاويات للساحات والأمور المتعلقة بالسداد والرسوم.
ولوحت الهيئة بأنها ستتخذ إجراءات صارمة في حالات رصد مخالفات عدم الامتثال بساعات العمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية، ومن ذلك معاقبة الوكلاء الملاحيين بمخالفة مالية تصل إلى 50 ألف ريال. إحصائيات الموانئ خلال 2024 2.4 مليون مركبة 12.130 سفينة 1 مليون راكب 8.4 ملايين حاوية 8.1 ملايين رأس من الماشية 20.7 مليون طن من الأغذية 301 مليون طن من البضائع

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