للمرة الأولى منذ 17 عاما..بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة

MENAFN - Al Watan) في قرار تاريخي أنهى بنك اليابان، تطبيق نظام أسعار الفائدة السلبية وغيرها من إجراءات سياسته غير التقليدية، معلنًا بذلك تحولًا تاريخًيا عن التركيز على إنعاش النمو من خلال التحفيز النقدي شديد التساهل.

وبالرغم من أن هذه الخطوة ستمثل أول رفع لأسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عامًا، إلا أنها لا تزال تُبقي معدلات الفائدة قريبة من الصفر، وذلك لأن التعافي الاقتصادي الهش سيجبر البنك المركزي على التأنّي في أي رفع إضافي لتكاليف الاقتراض، بحسب أقوال المحللين.

وهذا التحول يجعل بنك اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي فترة سعى فيها صناع السياسات بجميع أرجاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية بحسب وكالات الأنباء.

وفي قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، قام بنك اليابان بالتخلي عن سياسة فرضت رسومًا بنسبة 0.1 بالمئة على مجموعة صغيرة من الاحتياطيات الفائضة للمؤسسات المالية المودعة لدى البنك المركزي.

كما حدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1 بالمئة عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1 بالمئة على الودائع في البنك المركزي.