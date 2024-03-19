بعد موجة الشائعات.. كيت ميدلتون تظهر بصحة جيدة

MENAFN - Al Watan) تداولت بعض التقارير أنباء عن ظهور كيت ميدلتون أثناء زيارة إلى متجر زراعي في وندسور.

وبحسب ما ورد فقد ظهرت زوجة ولي العهد البريطاني وهي تبدو سعيدة وبصحة جيدة خلال زيارة إلى متجر محلي في عطلة نهاية الأسبوع وهي المرة الأولى التي تتم رؤيتها منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن.

وقد بقيت أميرة ويلز بعيدة عن الأنظار لعدة أشهر، مما أثار موجة من التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة، خاصة أن الصورة الوحيدة الرسمية التي نُشرت لها بمناسبة عيد الأم، قد تم التلاعب بها باستخدام برنامج فوتوشوب.

ووفقا لصحيفة "ذي صن" فإن أشخاصا رأوا كيت تزور متجرها الزراعي المفضل مع زوجها الأمير ويليام على بعد ميل من منزلها Adelaide Cottage في وندسور يوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن شاهد رأى الأميرة كيت وزوجها الأمير ويليام ، حديثه: "أنه و بعد كل الشائعات التي كانت تدور حولهم، أذهلتني رؤيتهم هناك.

كانت كيت تتسوق مع ويليام وبدت سعيدة وبدت في حالة جيدة. لم يكن الأطفال معهم، لكن هذه علامة جيدة على أنها كانت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لتذهب إلى المتاجر".

وباالرغم من عدم التقاط أي صور للزوجين، التزاما بطلبهما بالخصوصية بينما تتعافى كيت، فإن ظهورهما المبلغ عنه يعد علامة مشجعة على أنها تتخذ خطواتها الأولى نحو العودة إلى الارتباطات الملكية الرسمية.

كما قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن مشاهدة كيت علنا، أمر فى غاية الأهمية بالنسبة للجمهور البريطاني الذي أصبح أكثر قلقًا بشأن صحة أميرة ويلز في خضم التكهنات والشائعات حول حالتها غير المعروفة.

وأشارت تقارير إلى أن أميرة ويلز ربما تخطط لأول ظهور علني لها في عيد الفصح يوم الأحد في 31 مارس. ومع هذا، قال آخرون بأنه من غير المرجح أن تعود إلى الظهور العلني حتى 17 أبريل، عندما يعود أطفالها جورج وشارلوت ولويس إلى المدرسة بعد عطلة عيد الفصح.