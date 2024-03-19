بعد موجة الشائعات.. كيت ميدلتون تظهر بصحة جيدة

(MENAFN
- Al Watan) تداولت بعض التقارير أنباء عن ظهور كيت ميدلتون أثناء زيارة إلى متجر زراعي في وندسور.
وبحسب ما ورد فقد ظهرت زوجة ولي العهد البريطاني وهي تبدو سعيدة وبصحة جيدة خلال زيارة إلى متجر محلي في عطلة نهاية الأسبوع وهي المرة الأولى التي تتم رؤيتها منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن.
وقد بقيت أميرة ويلز بعيدة عن الأنظار لعدة أشهر، مما أثار موجة من التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة، خاصة أن الصورة الوحيدة الرسمية التي نُشرت لها بمناسبة عيد الأم، قد تم التلاعب بها باستخدام برنامج فوتوشوب.
ووفقا لصحيفة "ذي صن" فإن أشخاصا رأوا كيت تزور متجرها الزراعي المفضل مع زوجها الأمير ويليام على بعد ميل من منزلها Adelaide Cottage في وندسور يوم السبت.
ونقلت الصحيفة عن شاهد رأى الأميرة كيت وزوجها الأمير ويليام ، حديثه: "أنه و بعد كل الشائعات التي كانت تدور حولهم، أذهلتني رؤيتهم هناك.
كانت كيت تتسوق مع ويليام وبدت سعيدة وبدت في حالة جيدة. لم يكن الأطفال معهم، لكن هذه علامة جيدة على أنها كانت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لتذهب إلى المتاجر".
وباالرغم من عدم التقاط أي صور للزوجين، التزاما بطلبهما بالخصوصية بينما تتعافى كيت، فإن ظهورهما المبلغ عنه يعد علامة مشجعة على أنها تتخذ خطواتها الأولى نحو العودة إلى الارتباطات الملكية الرسمية.
كما قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن مشاهدة كيت علنا، أمر فى غاية الأهمية بالنسبة للجمهور البريطاني الذي أصبح أكثر قلقًا بشأن صحة أميرة ويلز في خضم التكهنات والشائعات حول حالتها غير المعروفة.
وأشارت تقارير إلى أن أميرة ويلز ربما تخطط لأول ظهور علني لها في عيد الفصح يوم الأحد في 31 مارس. ومع هذا، قال آخرون بأنه من غير المرجح أن تعود إلى الظهور العلني حتى 17 أبريل، عندما يعود أطفالها جورج وشارلوت ولويس إلى المدرسة بعد عطلة عيد الفصح.
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