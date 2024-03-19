لتجنب تراجع المبيعات.. شركات العقارات تكثف إعلاناتها فى رمضان

لجأت شركات العقارات إلى تكثيف إعلاناتها خلال شهر رمضان المبارك، من أجل تجنب تراجع المبيعات فى ظل تغير الرغبات الشرائية فى“رمضان”.

ويرى خبراء ومسوقون عقاريون، أن السوق العقارى يشهد حالة من الهدوء فى المبيعات خلال شهر رمضان المبارك، لذلك تقوم العديد من الشركات بتكثيف حملاتها الإعلانية للاستفادة من تجمعات العائلات ونسب المشاهدة المرتفعة خاصة فى الفترة التى تعقب موعد الإفطار، موضحين أن نتائج هذه الحملات الإعلانية تحصدها الشركات عقب انتهاء شهر رمضان.

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وأكد الخبراء أن موسم رمضان 2024 قد يكون مختلفا بسبب قرار تحرير سعر الصرف، حيث من المتوقع ارتفاع المبيعات بسبب الطلب المتزايد على شراء العقارات تخوفا من ارتفاعات جديدة فى الأسعار.

وقال فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن السوق العقارى يشهد حالة من الهدوء النسبى خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف فوزى، أن الشركات العقارية تحرص على عرض مشروعاتها خلال شهر رمضان وتقوم بتكثيف حملاتها الإعلانية للاستفادة من نسب المشاهدة المرتفعة، لافتا إلى أن هذه الحملات يكون لها مردود وعائد كبير على الشركات ولكن عقب شهر رمضان.

وأوضح أن تحرير سعر صرف الجنيه يساهم فى زيادة مبيعات الشركات العقارية خلال موسم رمضان الحالى فى ظل الارتفاع المتوقع فى الطلب على العقارات.

وأشار إلى أن الشركات الكبرى بالسوق المحلى تستعد فى هذا التوقيت من كل عام للإعلان عن طرح المراحل الجديدة بمشروعاتها، وتوفير عروض أسعار سواء على مقدم الدفع أو أنظمة التقسيط.

وقال المهندس أحمد لطفى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعمير، إن السوق العقارى يشهد انتعاشة كبيرة فى المبيعات منذ بداية العام الجارى، متوقعا تراجعها خلال شهر رمضان.

وأضاف لطفى، أن عدد الشركات العقارية التى طرحت إعلانات خلال شهر رمضان الحالى أكبر من كل عام بسبب الطلب المرتفع على شراء العقارات فى ظل طرح عدد كبير من المشروعات العقارية والمنافسة بين الشركات لتقديم أفضل العروض.

وأوضح أن مبيعات العقارات للمصريين العاملين بالخارج ترتفع خلال شهر رمضان، لأن هناك نسبة كبيرة منهم يفضلون قضاء إجازتهم فى مصر خلال رمضان ويشتروا العقارات سواء بهدف السكن أو الاستثمار.

وأشار إلى أنه على الرغم من الارتفاعات القياسية فى أسعار العقارات وخاصة التجارى والإدارى، إلا أن الطلب كبير على الشراء لأن العميل مقتنع بأن العقار هو أفضل وعاء ادخارى.

وتوقع لطفى أن تشهد السوق العقارية انتعاشة فى المبيعات خلال النصف الثانى من العام الجارى، مع تركيز الشركات على العملاء الأجانب والمصريين بالخارج.

وقال إبراهيم عبدالمنعم رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقارى، إن السوق العقارى يشهد رواجا كبيرا منذ بداية عام 2024، إلا أن حركة المبيعات تنخفض خلال شهر رمضان.

وأضاف عبدالمنعم، أن أغلب شركات التطوير العقارى تخصص 7% من حجم استثمارات المشروع للترويج له، وتركز جزء كبير من حملاتها الإعلانية خلال شهر رمضان مقارنة بأى شهر آخر للاستفادة من نسب المشاهدة المرتفعة.

وقال مهاب حسونة رئيس شركة سفن فيجرز للتسويق العقارى، إن إعلانات الشركات العقارية تستحوذ على النصيب الأكبر من إعلانات شهر رمضان، وذلك بسبب التنافس الشديد والرغبة فى عرض المشروعات والاستفادة من نسب المشاهدة المرتفعة.

وأضاف حسونة، أن شهر رمضان يشهد تباطؤًا فى حركة البيع لأن هناك فئة كبيرة من العملاء تنتظر تأثير تحرير سعر الصرف على أسعار العقارات ومدى إمكانية تراجع الأسعار.

وأوضح أن الفترة المقبلة سوف تشهد انتعاشة فى مبيعات شركات التطوير العقارى بسبب حالة التذبذب الكبيرة الموجودة بسوق الذهب والدولار، مما يعطى ثقة كبيرة للعملاء فى الاستثمار العقارى.

وقال إن شركات العقارات الكبرى تخصص ميزانية مرتفعة للإعلانات خلال شهر رمضان لأنها تستفيد منها بشكل كبير وتحقق عوائد من خلال زيادة معدلات البيع.