لتجنب تراجع المبيعات.. شركات العقارات تكثف إعلاناتها فى رمضان

(MENAFN
- Al-Borsa News) فوزى: الحملات الإعلانية توفر عائداً كبيرا للشركات عقب شهر رمضان
لجأت شركات العقارات إلى تكثيف إعلاناتها خلال شهر رمضان المبارك، من أجل تجنب تراجع المبيعات فى ظل تغير الرغبات الشرائية فى“رمضان”.
ويرى خبراء ومسوقون عقاريون، أن السوق العقارى يشهد حالة من الهدوء فى المبيعات خلال شهر رمضان المبارك، لذلك تقوم العديد من الشركات بتكثيف حملاتها الإعلانية للاستفادة من تجمعات العائلات ونسب المشاهدة المرتفعة خاصة فى الفترة التى تعقب موعد الإفطار، موضحين أن نتائج هذه الحملات الإعلانية تحصدها الشركات عقب انتهاء شهر رمضان.
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وأكد الخبراء أن موسم رمضان 2024 قد يكون مختلفا بسبب قرار تحرير سعر الصرف، حيث من المتوقع ارتفاع المبيعات بسبب الطلب المتزايد على شراء العقارات تخوفا من ارتفاعات جديدة فى الأسعار.
وقال فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن السوق العقارى يشهد حالة من الهدوء النسبى خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف فوزى، أن الشركات العقارية تحرص على عرض مشروعاتها خلال شهر رمضان وتقوم بتكثيف حملاتها الإعلانية للاستفادة من نسب المشاهدة المرتفعة، لافتا إلى أن هذه الحملات يكون لها مردود وعائد كبير على الشركات ولكن عقب شهر رمضان.
وأوضح أن تحرير سعر صرف الجنيه يساهم فى زيادة مبيعات الشركات العقارية خلال موسم رمضان الحالى فى ظل الارتفاع المتوقع فى الطلب على العقارات.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى بالسوق المحلى تستعد فى هذا التوقيت من كل عام للإعلان عن طرح المراحل الجديدة بمشروعاتها، وتوفير عروض أسعار سواء على مقدم الدفع أو أنظمة التقسيط. لطفى: مبيعات العقارات للمصريين العاملين بالخارج ترتفع خلال رمضان
وقال المهندس أحمد لطفى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعمير، إن السوق العقارى يشهد انتعاشة كبيرة فى المبيعات منذ بداية العام الجارى، متوقعا تراجعها خلال شهر رمضان.
وأضاف لطفى، أن عدد الشركات العقارية التى طرحت إعلانات خلال شهر رمضان الحالى أكبر من كل عام بسبب الطلب المرتفع على شراء العقارات فى ظل طرح عدد كبير من المشروعات العقارية والمنافسة بين الشركات لتقديم أفضل العروض.
وأوضح أن مبيعات العقارات للمصريين العاملين بالخارج ترتفع خلال شهر رمضان، لأن هناك نسبة كبيرة منهم يفضلون قضاء إجازتهم فى مصر خلال رمضان ويشتروا العقارات سواء بهدف السكن أو الاستثمار. تكلفة الإنشاءات تحد جديد أمام شركات العقارات فى 2024
وأشار إلى أنه على الرغم من الارتفاعات القياسية فى أسعار العقارات وخاصة التجارى والإدارى، إلا أن الطلب كبير على الشراء لأن العميل مقتنع بأن العقار هو أفضل وعاء ادخارى.
وتوقع لطفى أن تشهد السوق العقارية انتعاشة فى المبيعات خلال النصف الثانى من العام الجارى، مع تركيز الشركات على العملاء الأجانب والمصريين بالخارج. عبدالمنعم: الشركات تخصص 7% من استثمارات المشروع للترويج له
وقال إبراهيم عبدالمنعم رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقارى، إن السوق العقارى يشهد رواجا كبيرا منذ بداية عام 2024، إلا أن حركة المبيعات تنخفض خلال شهر رمضان.
وأضاف عبدالمنعم، أن أغلب شركات التطوير العقارى تخصص 7% من حجم استثمارات المشروع للترويج له، وتركز جزء كبير من حملاتها الإعلانية خلال شهر رمضان مقارنة بأى شهر آخر للاستفادة من نسب المشاهدة المرتفعة. حسونة: نمو متوقع فى مبيعات العقارات بسبب تغير سعر الذهب والدولار
وقال مهاب حسونة رئيس شركة سفن فيجرز للتسويق العقارى، إن إعلانات الشركات العقارية تستحوذ على النصيب الأكبر من إعلانات شهر رمضان، وذلك بسبب التنافس الشديد والرغبة فى عرض المشروعات والاستفادة من نسب المشاهدة المرتفعة.
وأضاف حسونة، أن شهر رمضان يشهد تباطؤًا فى حركة البيع لأن هناك فئة كبيرة من العملاء تنتظر تأثير تحرير سعر الصرف على أسعار العقارات ومدى إمكانية تراجع الأسعار.
وأوضح أن الفترة المقبلة سوف تشهد انتعاشة فى مبيعات شركات التطوير العقارى بسبب حالة التذبذب الكبيرة الموجودة بسوق الذهب والدولار، مما يعطى ثقة كبيرة للعملاء فى الاستثمار العقارى.
وقال إن شركات العقارات الكبرى تخصص ميزانية مرتفعة للإعلانات خلال شهر رمضان لأنها تستفيد منها بشكل كبير وتحقق عوائد من خلال زيادة معدلات البيع.
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