الأهلى صبور تطرح مشروعين فى رأس الحكمة ومستقبل سيتى باستثمارات 135 مليار جنيه

قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور، إنَّ الشركة تخطط لطرح مشروعين جديدين باستثمارات 135 مليار جنيه قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى.

وأضاف ((صبور)) لـ((البورصة))، أن المشروع الأول هو ((Summer)) ويقع بمنطقة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى، ويقام على مساحة 864 فداناً تقريباً باستثمارات 100 مليار جنيه.

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وأوضح أن مشروع ((Summer)) بنشاط سكنى متكامل الخدمات والأنشطة الترفيهية، وسيتم طرح المرحلة الأولى من المشروع للبيع خلال الفترة القادمة.

وأشار ((صبور)) إلى أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروع ((Summer)) تقدر بنحو 15 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وقال إن مشروع ((Summer)) بواجهة بحرية تصل حوالى 900 متر، وستقوم شركة WATG بوضع المخطط العام للمشروع، وهى شركة عالمية تمتلك مكاتب فى لندن وسنغافورة وأسطنبول ولوس أنجلوس ونيويورك، ولديها خبرة فى مجال تصميم المنتجعات الفاخرة المتكاملة.

وأضاف أن المشروع سيقام على عدة مراحل فى معدل زمنى 10 سنوات تقريباً، وسيشمل جميع أنواع الوحدات من كبائن وشاليهات وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات مستقلة وفيلات من طابق واحد.

وأوضح ((صبور))، أن منطقة رأس الحكمة من أجمل شواطئ الساحل الشمالى ويعتبرها الجميع وجهة سياحية متميزة، وتعد مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر.

وقال إن المشروع الثانى هو ((At-East))، حيث يعد المشروع السابع لشركة الأهلى صبور فى مدينة مستقبل سيتى، وتستهدف به الشركة استثمارات تصل لحوالى 35 مليار جنيه.

وأضاف أن المشروع متعدد الاستخدامات ويقام على مساحة 181 فداناً، وستكون المرحلة الأولى للمشروع عبارة عن فيلات منفصلة وتوين وتاون هاوس.

وأوضح أن الشركة ستطلق المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 60 فداناً ضمن المساحة الكلية للأرض التى حصلت عليها ((الأهلى صبور)) من شركة ((ميدار)) للاستثمار والتنمية العمرانية.

وقال إن أرض مشروع ((At-East)) تتميز بوجود جميع المرافق الأساسية مثل الكهرباء والغاز الطبيعى وشبكة المياه وشبكة الصرف الصحى وشبكة الاتصالات.

وأضاف ((صبور))، أن المبيعات المستهدفة من المشروع لهذا العام تقدر بحوالى 8 مليارات جنيه.

وأوضح أن طرح مشروع ((At-East)) يأتى فى إطار الإقبال الكبير من العملاء على مشروعات الشركة فى ((مستقبل سيتى))، وذلك بعد طرح مشروعات ((لافينير)) و((جرين سكوير)) و((آلير)) و((ذا ريدج)) و((رير)).

وأشار إلى أن قطعة الأرض الجديدة تمثل إضافة مهمة لمحفظة أراضى ((الأهلى صبور)) فى مشروع ((مستقبل سيتى))، والتى وصلت لحوالى 1000 فدان لتصبح بذلك أكبر مطور عقارى فى مستقبل سيتى، ولتضيف مشروعاً جديداً لمحفظة مشروعات الشركة فى المدينة والتى وصلت 7 مشروعات.

وقال إن ((الأهلى صبور)) استطاعت فى الربع الأول من عام 2024 ضم 1045 فداناً جديدة تمثل زيادة بنسبة 36% فى محفظة أراضى الشركة، موزعة على 181 فداناً تمثل آخر قطعة أرض فى المرحلة الأولى بمشروع مستقبل سيتى، و864 فداناً فى رأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالى.

وأضاف أن شركة ((الأهلى صبور)) تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأوضح أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 12.4 مليار جنيه، خلال العام الماضى 2023، لافتاً إلى أن الشركة كانت تستهدف مبيعات بقيمة 11 مليار جنيه.

وقال ((صبور))، إن الشركة تخطط لضخ حوالى 6 مليارات جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال عام 2024، بالتزامن مع التوسعات الجديدة فى مشروعات الشركة وزيادة حجم أعمالها بالسوق.

وأضاف أن ((الأهلى صبور)) ضخت استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال العام الماضى.

وقال إن الشركة تستهدف الإعلان عن عدد من المشروعات العقارية الجديدة قبل نهاية عام 2024 بإجمالى مبيعات 500 مليار جنيه تقريباً، ضمن خطتها للتوسع وزيادة حجم أعمالها بالسوق.

وأضاف أن شركة ((الأهلى صبور)) تعتزم الاستفادة من تسهيلات ائتمانية فى حدود 1.25 مليار جنيه متاحة لديها من الاتفاقات مع البنوك من العام الماضى.

وأوضح أن الشركة تدرس جميع آليات التمويل المتاحة، وتصل قيمة التمويلات الجديدة المخطط الحصول عليها نحو 450 مليون جنيه خلال العام الجارى.

وقال إن الشركة تستهدف التركيز على ملف تصدير العقار المصرى للأسواق الخارجية، وزيادة نسبة مبيعات الأجانب والمصريين العاملين بالخارج والتى تتراوح حالياً من 3% إلى 4% من إجمالى مبيعات الشركة.

وأضاف أن ((الأهلى صبور)) لديها خطة تسليمات طموح بمشروعاتها؛ حيث تستهدف تسليم 2500 وحدة سكنية العام الحالى مقارنة بـ1500 وحدة سكنية خلال العام الماضى.

وأوضح أن الشركة تستهدف التوسع خارجياً بأسواق السعودية وعمان، مؤكداً أن الأسواق الخليجية أكثر الأسواق جاذبية وطلباً للمنتج العقارى المصرى.

وقال إن السوق العقارى واجه العديد من التحديات الاقتصادية فى الفترة الأخيرة، من ارتفاع سعر الفائدة وأسعار مواد البناء ونقص المواد المستوردة بالأسواق.

وأضاف صبور، أن خطة التحوط من المتغيرات الاقتصادية تتضمن محورين، أحدهما البطء فى معدلات البيع بما يتناسب مع معدلات التنفيذ، بالإضافة إلى الإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات تجنباً لأى خسائر مادية ناتجة عن فروق الأسعار.