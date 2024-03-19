الأهلى صبور تطرح مشروعين فى رأس الحكمة ومستقبل سيتى باستثمارات 135 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تطوير مشروع ((Summer)) على مساحة 864 فداناً باستثمارات 100 مليار جنيه
قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور، إنَّ الشركة تخطط لطرح مشروعين جديدين باستثمارات 135 مليار جنيه قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى.
وأضاف ((صبور)) لـ((البورصة))، أن المشروع الأول هو ((Summer)) ويقع بمنطقة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى، ويقام على مساحة 864 فداناً تقريباً باستثمارات 100 مليار جنيه.
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وأوضح أن مشروع ((Summer)) بنشاط سكنى متكامل الخدمات والأنشطة الترفيهية، وسيتم طرح المرحلة الأولى من المشروع للبيع خلال الفترة القادمة.
وأشار ((صبور)) إلى أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروع ((Summer)) تقدر بنحو 15 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وقال إن مشروع ((Summer)) بواجهة بحرية تصل حوالى 900 متر، وستقوم شركة WATG بوضع المخطط العام للمشروع، وهى شركة عالمية تمتلك مكاتب فى لندن وسنغافورة وأسطنبول ولوس أنجلوس ونيويورك، ولديها خبرة فى مجال تصميم المنتجعات الفاخرة المتكاملة.
وأضاف أن المشروع سيقام على عدة مراحل فى معدل زمنى 10 سنوات تقريباً، وسيشمل جميع أنواع الوحدات من كبائن وشاليهات وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات مستقلة وفيلات من طابق واحد.
وأوضح ((صبور))، أن منطقة رأس الحكمة من أجمل شواطئ الساحل الشمالى ويعتبرها الجميع وجهة سياحية متميزة، وتعد مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر. 8 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة بمشروع ((At-East)) خلال 2024
وقال إن المشروع الثانى هو ((At-East))، حيث يعد المشروع السابع لشركة الأهلى صبور فى مدينة مستقبل سيتى، وتستهدف به الشركة استثمارات تصل لحوالى 35 مليار جنيه.
وأضاف أن المشروع متعدد الاستخدامات ويقام على مساحة 181 فداناً، وستكون المرحلة الأولى للمشروع عبارة عن فيلات منفصلة وتوين وتاون هاوس.
وأوضح أن الشركة ستطلق المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 60 فداناً ضمن المساحة الكلية للأرض التى حصلت عليها ((الأهلى صبور)) من شركة ((ميدار)) للاستثمار والتنمية العمرانية.
وقال إن أرض مشروع ((At-East)) تتميز بوجود جميع المرافق الأساسية مثل الكهرباء والغاز الطبيعى وشبكة المياه وشبكة الصرف الصحى وشبكة الاتصالات. “الأهلى صبور” تستحوذ على 181 فدانًا فى“مستقبل سيتى”
وأضاف ((صبور))، أن المبيعات المستهدفة من المشروع لهذا العام تقدر بحوالى 8 مليارات جنيه.
وأوضح أن طرح مشروع ((At-East)) يأتى فى إطار الإقبال الكبير من العملاء على مشروعات الشركة فى ((مستقبل سيتى))، وذلك بعد طرح مشروعات ((لافينير)) و((جرين سكوير)) و((آلير)) و((ذا ريدج)) و((رير)).
وأشار إلى أن قطعة الأرض الجديدة تمثل إضافة مهمة لمحفظة أراضى ((الأهلى صبور)) فى مشروع ((مستقبل سيتى))، والتى وصلت لحوالى 1000 فدان لتصبح بذلك أكبر مطور عقارى فى مستقبل سيتى، ولتضيف مشروعاً جديداً لمحفظة مشروعات الشركة فى المدينة والتى وصلت 7 مشروعات. الشركة تستهدف 30 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى
وقال إن ((الأهلى صبور)) استطاعت فى الربع الأول من عام 2024 ضم 1045 فداناً جديدة تمثل زيادة بنسبة 36% فى محفظة أراضى الشركة، موزعة على 181 فداناً تمثل آخر قطعة أرض فى المرحلة الأولى بمشروع مستقبل سيتى، و864 فداناً فى رأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالى.
وأضاف أن شركة ((الأهلى صبور)) تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وأوضح أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 12.4 مليار جنيه، خلال العام الماضى 2023، لافتاً إلى أن الشركة كانت تستهدف مبيعات بقيمة 11 مليار جنيه. خطة لضخ نحو 6 مليارات جنيه فى أعمال الإنشاءات العام الجارى
وقال ((صبور))، إن الشركة تخطط لضخ حوالى 6 مليارات جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال عام 2024، بالتزامن مع التوسعات الجديدة فى مشروعات الشركة وزيادة حجم أعمالها بالسوق.
وأضاف أن ((الأهلى صبور)) ضخت استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه فى أعمال الإنشاءات خلال العام الماضى.
وقال إن الشركة تستهدف الإعلان عن عدد من المشروعات العقارية الجديدة قبل نهاية عام 2024 بإجمالى مبيعات 500 مليار جنيه تقريباً، ضمن خطتها للتوسع وزيادة حجم أعمالها بالسوق. “الأهلى صبور” تطلق شركة“Melee” لإدارة وتشغيل المشروعات العقارية
وأضاف أن شركة ((الأهلى صبور)) تعتزم الاستفادة من تسهيلات ائتمانية فى حدود 1.25 مليار جنيه متاحة لديها من الاتفاقات مع البنوك من العام الماضى.
وأوضح أن الشركة تدرس جميع آليات التمويل المتاحة، وتصل قيمة التمويلات الجديدة المخطط الحصول عليها نحو 450 مليون جنيه خلال العام الجارى. الشركة تخطط لتسليم 2500 وحدة سكنية بمشروعاتها العام الحالى
وقال إن الشركة تستهدف التركيز على ملف تصدير العقار المصرى للأسواق الخارجية، وزيادة نسبة مبيعات الأجانب والمصريين العاملين بالخارج والتى تتراوح حالياً من 3% إلى 4% من إجمالى مبيعات الشركة.
وأضاف أن ((الأهلى صبور)) لديها خطة تسليمات طموح بمشروعاتها؛ حيث تستهدف تسليم 2500 وحدة سكنية العام الحالى مقارنة بـ1500 وحدة سكنية خلال العام الماضى.
وأوضح أن الشركة تستهدف التوسع خارجياً بأسواق السعودية وعمان، مؤكداً أن الأسواق الخليجية أكثر الأسواق جاذبية وطلباً للمنتج العقارى المصرى.
وقال إن السوق العقارى واجه العديد من التحديات الاقتصادية فى الفترة الأخيرة، من ارتفاع سعر الفائدة وأسعار مواد البناء ونقص المواد المستوردة بالأسواق.
وأضاف صبور، أن خطة التحوط من المتغيرات الاقتصادية تتضمن محورين، أحدهما البطء فى معدلات البيع بما يتناسب مع معدلات التنفيذ، بالإضافة إلى الإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات تجنباً لأى خسائر مادية ناتجة عن فروق الأسعار.
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