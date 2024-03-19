كيف يستفيد قطاع العقارات المصرى من عودة العلاقات مع تركيا؟

توقع متعاملون فى قطاع العقارات المصرى، أن توفر عودة العلاقات المصرية التركية فرصا استثمارية للشركات المصرية العاملة بقطاعى التطوير العقارى والمقاولات بالتعاون مع نظيرتها التركية.

وقال هانى أحمد، المدير العام لشركة“بى تو بى” للاستثمار والتسويق العقارى، إن عودة العلاقات بين مصر وتركيا ستؤدى لدخول رؤوس أموال جديدة لمصر، ليس فقط من مستثمرين أتراك، ولكن هناك بعض الجنسيات العربية المقيمة فى تركيا ترغب فى الاستثمار العقارى بالسوق المصرى.

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وأضاف أحمد، أن شركة“بى تو بى” عقدت مؤتمرا فى تركيا منذ أسابيع، وشهدت النقاشات رغبات استثمارية كثيرة ترغب فى التوسع بالسوق المصرى بأنشطة متنوعة.

وأوضح أن شركة“بى تو بى” تسعى للتعاون مع شركات تركية خلال الفترة القادمة، حيث تم تنظيم زيارات لعدد من الشركات العقارية بتركيا.

وأشار إلى أن العديد من المستثمرين المصريين والعرب المقيمين فى تركيا يرغبون فى شراء عقارات بمصر، والتعاون مع شركات تطوير عقارى مصرية لإقامة مشروعات فى تركيا.

وقال أكرم الشيخ، نائب الرئيس التنفيذى لشركة“رادكس” للاستثمار والتطوير العقارى، إن انعكاس عودة العلاقات المصرية التركية على الجانب الاقتصادى لن يكون سريعا، ولكنه سيحتاج إلى تنظيم زيارات متبادلة وورش عمل بين مستثمرين من البلدين.

وأضاف الشيخ، أن وضع آليات للتعاون بين الشركات من البلدين فى المجال العقارى يستغرق على الأقل الفترة المتبقية من العام الحالى.

وأوضح أن شركة“رادكس” ضمن شركات مجلس الأعمال المصرى التركى، ولديها تصور ورغبة فى التعاون مع شركات تطوير عقارى تركية فى مجالات عقارية مختلفة.

وقال إن السنوات الماضية شهدت تعاونا بين الشركات المصرية والتركية، ولكن بمجهود فردى من رجال الأعمال.

وأضاف أن مجال التطوير الصناعى من أكثر المجالات العقارية التى سيكون هناك تعاون مصرى تركى بها لتطور الشركات التركية فى هذا المجال.

وأشار إلى أن تركيا تمتلك تجربة عقارية ناجحة، خاصة فى مجال التصدير العقارى، ويمكن تطبيق النموذج التركى من أجل زيادة مبيعات العقارات المصرية فى الخارج.

وقال محمد منتصر، نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصدير العقار يعد صناعة مربحة جدًا، والعديد من الدول نجحت فى زيادة صادراتها العقارية ومنها إسبانيا وفرنسا وتركيا واليونان خاصة للسائح الإنجليزى.

وأضاف أن السياح الإنجليز يشترون نحو 30 ألف وحدة تقريبًا خارج بريطانيا سنويًا، موصحًا أن السياح الإنجليز فى أخر 4 سنوات اشتروا 60 ألف وحدة فى إسبانيا، و42 ألف وحدة فى فرنسا، و11 ألف وحدة فى تركيا.

وتابع منتصر:“زيادة معدلات تصدير العقارات للسائحين يجب أن يعتمد على فهم متطلبات السائحين الأجانب، وخاصة فى المدن الساحلية لأنها يمكن أن تشهد قوة شرائية مرتفعة”.

وقال إن السائح لديه قدرة تسويقية للعقار الخاص به بين عائلته وأصدقائه، ما يساهم فى جذب السياحة خارج نطاق التسويق الخاص بالدولة.

وأشار إلى ضرورة القيام بحملات تسويقية عبر المشاركة فى المعارض العقارية، وتنظيم القطاع من الداخل من خلال تطبيق بعض الأفكار ومنها صياغة عقد موحد للعميل الأجنبى يتوافق عليه القطاع العقارى المصرى لضمان حقوق جميع الأطراف.

وقال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إنه يمكن استغلال عودة العلاقات بين مصر وتركيا لجنى مكاسب اقتصادية فى المجال العقارى عن طريق شركات المقاولات من خلال تطبيق النموذج العقارى التركى.

وأضاف يوسف، أن النموذج التركى يتضمن إنشاء بنوك عقارية فى الدول التى تستهدف تركيا فتح أسواق عقارية جديدة بها، ليقوم بدوره فى توجيه المقاولين وتوفير خطابات ضمان وتسهيلات بنكية، كما يساهم فى إعفاء شركات المقاولات من أى مصاريف مالية حتى يتم الحصول على مشاريع للعمل بها فى الدول الخارجية.

وأوضح أن شركات المقاولات المصرية تضطر للعمل من الباطن مع مستثمرين أتراك، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء واتحاد المقاولين التركى، من أجل زيادة التعاون بين شركات المقاولات فى البلدين.

وقال خالد عاطف، الخبير العقارى، إن عودة العلاقات المصرية التركية تساهم فى زيادة معدلات استيراد مواد البناء المتطورة الموجودة بتركيا، فى مقابل زيادة صادرات العقار المصرى، ونقل تجربة تركيا فى إنعاش صادرات العقار.

وأضاف عاطف، أنه يمكن جذب مستثمرين أتراك لإنشاء مصانع لإنتاج مواد البناء بالتكنولوجيا المتقدمة لديهم، أو توسع الجانب التركى فى مشروعات عقارية بالسوق المصرى بالتعاون مع الشركات المصرية.