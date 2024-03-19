البنك الدولى: الذكاء الاصطناعى والمناخ.. التصدى للتحديات والتغيير بنهج يراعى احتياجات الناس

MENAFN - Al-Borsa News) زار فريق من البنك الدولى سيكوندا، وهى بلدة تقع جنوب أفريقيا تشتهر بمصنع ساسول لتحويل الفحم إلى سوائل، وكان غرض الزيارة المشاركة فى ورشة عمل عن التحول الأخضر العادل فى منطقة مبومالانجا الغنية بالفحم.

وخلال ورشة العمل، قام قادة المجتمعات المحلية والخبراء العالميين بطرح وجهات نظرهم حول التحديات الهائلة للتحول الأخضر، وقد تردد صدى هذا الحوار بعيداً خارج حدود هذه البلدة الصغيرة.

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وفى هذه المناقشات، أضحى شيء واحد واضح تماماً هو أن التحول أكثر من مجرد عملية بسيطة لاستخدام مصادر الطاقة الخضراء بدلاً من الفحم. فهذه القصة لها أبعاد إنسانية عميقة، إذ تشمل سبل العيش والمجتمعات وجيل بأكمله فى منعطف تاريخي.

ألسنا عند منعطف خطير مع الذكاء الاصطناعي؟ كما هو الحال بالنسبة لتغير المناخ، يمثل الذكاء الاصطناعى تحولاً رئيساً آخر يجب أن نجتازه بالتعاون وتضافر الجهود. وهذان التحولان معاً سيعيدان تحديد معالم هذا العالم بطرق بدأنا للتو فى فهمها.

وتتيح تجربتنا فى التعامل مع التحول المناخى رؤى ثاقبة بالغة الأهمية للمناقشة الجارية بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي. وتنطبق أيضا على التحول إلى الذكاء الاصطناعى مبادئ العدالة الرئيسية، وهى قواعد التوزيع والإجراءات ذات الصلة والإقرار بالعدالة، وهذه المبادئ توجه العمل المناخي.

والسؤال هو: كيف يمكننا أن نجعل التحول إلى الذكاء الاصطناعى عادلاً وشاملاً للجميع؟.

التصدى لتغير المناخ لا يتعلق بالتكنولوجيا أو التمويل فحسب؛ بل يتعلق فى الأساس بالناس. ففى جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، تشعر المجتمعات المحلية التى تعتمد على الفحم بالقلق على مستقبلها، حيث تواجه تغيرات غير مسبوقة فى سبل كسب عيشها وتماسك نسيجها الاجتماعي. وفيما يلى 3 طرق لشمول الجميع:

يمكن أن يؤدى تنفيذ استراتيجية استباقية لتنويع النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم سبل كسب العيش والتدريب على المهارات الجديدة، إلى تحويل التحديات إلى فرص، خاصة إذا كانت المجتمعات المحلية تقود دفة هذا التغيير، وهذا ما نسميه“عدالة التوزيع” أى تحويل الجوانب السلبية للتحولات الكبرى إلى فرص جديدة للشرائح الأكثر خسارةً.

ويمكن أيضا تطبيق مبدأ مماثل على الذكاء الاصطناعي. وتحذر مؤسسة غولدمان ساكس من أن أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل تشات جى بى تي، يمكن أن تحل محل ما يقرب من 20% من الوظائف على مستوى العالم.

وخلال الدورات السابقة من عمليات الأتمتة، فقد أصحاب الياقات الزرقاء وظائفهم. والآن، أصبح أصحاب الياقات البيضاء، وخاصة النساء، عرضة للأخطار، إذ يتفوق الذكاء الاصطناعى فى المهام المعرفية والإدراكية الأساسية للعمل المكتبي.

وباتباع نموذج عدالة التوزيع، يمكن تدريب الموظفين على إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبالتالى تعزيز إنتاجيتهم.

وقد أظهرت دراسة حديثة مع مجموعة بوسطن الاستشارية أن الاستشاريين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعى أكملوا مهام أكثر بنسبة 12.2%، وبوتيرة أسرع بنسبة 25.1%، مع نتائج أعلى جودة بنسبة 40% مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي.

كما سلطت الدراسة الضوء على الذكاء الاصطناعى بوصفه أداة لرفع مستويات المهارات، حيث شهد الاستشاريون الأقل درجات فى البداية زيادة فى الأداء بنسبة 43% عند استخدامه.

وفى الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن عاملاً واحداً فقط من بين كل 8 عمال على مستوى العالم لديه المهارات الخضراء الضرورية، ولكن على الرغم من تشغيل أكثر من 67 مليون موظف فى هذا القطاع فى عام 2022، فإن 90% من النساء يفتقرن إلى هذه المهارات. ومن الضرورى تضافر الجهود من جانب الحكومات والصناعات والمؤسسات التعليمية لسد هذه الفجوة.

ومن المهم للغاية تنمية مهارات استخدام الذكاء الاصطناعى لتحقيق عدالة التوزيع، وتقدم برامج مثل مبادرة ميكروسوفت لمهارات الذكاء الاصطناعى تدريباً غاية فى الأهمية على استخدام الذكاء الاصطناعى لمختلف شرائح السكان، ويمكن للتعليم المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعى إتاحة التعلم الراقى للجميع، والحد من هجرة الكفاءات، وتعزيز فرص السوق لأصحاب المواهب فى البلدان النامية.

هذا ما شهدناه فى سيكوندا، وعلى نطاق أوسع، نعمل على ضمان إيصال أصوات المجتمعات المحلية كى تكون جزءاً من جهود تصميم الحلول المناخية، على سبيل المثال مشروعات البنية التحتية القادرة على الصمود فى وجه تغير المناخ أو استخراج المعادن الخضراء.

وعلاوة على ذلك، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى أن تعزز مشاركة المواطنين من خلال تأصيل الأنشطة المناخية فى التجارب المجتمعية، واستخدام هذه التقنيات فى تمويل هذه الأنشطة يؤدى إلى توجيه الأموال نحو المشروعات المؤثرة، وضمان الشفافية والمساءلة“الخضراء“.

وعندما يؤثر الذكاء الاصطناعى على فرص العمل وأنشطة الرعاية الصحية والتعليم، من الضرورى سماع مختلف الأصوات فى عمليات الحوكمة لضمان تحقيق منافع واسعة النطاق.

ويستلزم الشمول فى إطار الذكاء الاصطناعى أيضا تعزيز المشاركة المجتمعية والكفاءة لحماية الثقة وسلامة المعلومات، وهما غاية فى الأهمية فى مجالات مثل العدالة المناخية.

من المهم للغاية احترام حقوق وقيم جميع فئات المجتمع فى سياق“التحولات العادلة”، سواء المناخية أو المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وهذا يسلط الضوء على كرامة كل إنسان ويساعد على التغلب على التحديات الفريدة التى تواجه المجتمعات المهمشة، وهو بالضبط ما نركز عليه فى عملنا بشأن الأبعاد الاجتماعية لتغير المناخ.

كما نسلط الضوء على آثار المناخ الفادحة على النساء والشرائح المهمشة مثل الشعوب الأصلية، مما يزيد من تعميق التفاوتات المجتمعية. وتأكيداً على أهمية مشاركة المجتمعات المحلية، ندعو إلى الاستفادة من المعارف المحلية للمشاركة فى تصميم حلول فعالة ومعدة خصيصاً للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وكشف الباحثون عن حالات خاصة بالذكاء الاصطناعى تعمل على استمرار التحيز الخوارزمى ، مثل أخطاء التعرف على الوجه مع بعض المجموعات العرقية والإثنية وأدوات فحص السيرة الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعى التى تظهر التمييز بين الجنسين بسبب بيانات التدريب التى يسيطر عليها الذكور. ويتطلب حل هذه المشكلات تطبيق مبادئ إقرار العدالة.

من الضرورى للغاية أن يدعم التقدم التكنولوجى مبادئ العدالة، فضلاً عن إيلاء الأولوية أيضا للاستدامة البيئية، ومعالجة الآثار البيئية لزيادة الحوسبة اللازمة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي.

وسنواصل التعلم من الدروس القيمة المستفادة من رحلتنا لإيجاد كوكب أكثر صلاحية للعيش.

والآن، ونحن نتبنى ثورة الذكاء الاصطناعي، دعونا نطبق هذه الدروس المستفادة. ففى هذا العالم الجديد الذى يتسم بالممارسات الخضراء والذكاء الاصطناعي، يمكننا معا تدعيم بيئة نزدهر ونتقدم فيها جميعا دون أن يتخلف أحد عن الركب بالاتحاد تحت مظلة العدالة والإنصاف.

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