الأهلى للصرافة تجذب نقدًا أجنبيًا بما يعادل 2.1 مليار جنيه منذ التعويم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عبدالمجيد محيى الدين رئيس شركة الأهلى للصرافة، التابعة للبنك الأهلى المصرى، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، بلغت ما قيمته 2 مليارو100 مليون جنيه، منذ قرارتحرير سعر الصرف في 6 مارس.
وأضاف محيى الدين لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إجمالى حصيلة التنازلات بنهاية عمل يوم أمس بلغت ماقيمته 307 ملايين جنيه، منوها أن 65% من إجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتى عملات أخرى في المرتبة الثانية، مثل عملات الريال السعودى والدرهم الإماراتى واليورو، والباقى من عملات أقل تداولا.
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وأكد أن هناك إقبالا شديدا على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى اليوم سجل 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
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