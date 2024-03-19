الأهلى للصرافة تجذب نقدًا أجنبيًا بما يعادل 2.1 مليار جنيه منذ التعويم

MENAFN - Al-Borsa News) قال عبدالمجيد محيى الدين رئيس شركة الأهلى للصرافة، التابعة للبنك الأهلى المصرى، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، بلغت ما قيمته 2 مليارو100 مليون جنيه، منذ قرارتحرير سعر الصرف في 6 مارس.

وأضاف محيى الدين لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إجمالى حصيلة التنازلات بنهاية عمل يوم أمس بلغت ماقيمته 307 ملايين جنيه، منوها أن 65% من إجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتى عملات أخرى في المرتبة الثانية، مثل عملات الريال السعودى والدرهم الإماراتى واليورو، والباقى من عملات أقل تداولا.

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وأكد أن هناك إقبالا شديدا على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى اليوم سجل 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.