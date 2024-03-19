الولايات المتحدة تعتزم إعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم إن الولايات المتحدة تعتزم إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي بحلول نهاية عام 2024، بعد انخفاض المخزون لأدنى مستوياته التاريخية العام الماضي.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب غير مسبوق من الاحتياطي النفطي في خطوة انتقدها الجمهوريون.

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وبين سبتمبر 2021 ويوليو 2023، استهلكت الولايات المتحدة نحو 274 مليون برميل من الاحتياطي، ما أدى إلى انخفاضه لأدنى مستوى له منذ 40 عاما. وكانت واشنطن قد أسست الاحتياطي في السبعينات كمخزون للطوارئ بعد أزمة الطاقة عام 1973.

وبدأت الحكومة الأمريكية في يونيو 2023 إعادة شراء النفط لتعزيز الاحتياطي. وفي الأشهر التسعة التالية، تمت زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بنحو 14,7 مليون برميل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وكشفت غرانهولم أنه تم تعزيز مستوى الاحتياطي بنحو 30 مليون برميل منذ الصيف الماضي، معيدة ذلك إلى تعاملات أخرى منها استعادة كميات النفط الخام التي تم إقراضها لكبار الصناعيين.

وأضافت في مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة في هيوستن“بحلول نهاية هذا العام سنعود بشكل أساسي إلى حيث كنا”.

وسيتم تعزيز المخزون بنحو 140 مليون برميل أخرى من النفط كان من المتوقع أن تباع في الأصل بين عامي 2023 و2027 بعد إلغاء المبيعات التي حددها الكونجرس.

وحافظت أسعار النفط على استقرارها نسبيا منذ الخريف الماضي بعد ارتفاعها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المنتجون في تحالف أوبك بلاس في وقت سابق هذا الشهر إنهم سيمددون خفض الانتاج بمقدار 2,2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني لدعم الأسعار.

وأكدت غرانهولم أن سجل إدارة بايدن يُظهر أنه“بينما نستطيع الحفاظ على أمن الطاقة، يمكننا أيضا الاستجابة بمسؤولية لواقع تغيّرات السوق”.





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