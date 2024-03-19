باركليز يتطلع إلى صناديق الثروة السيادية لدعم أعمال البنك الاستثمارية

MENAFN - Al-Borsa News) يسعى بنك“باركليز” إلى توسيع علاقاته مع صناديق الثروة السيادية كجزء من جهوده لتحسين ربحية الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وقال الرئيس التنفيذي“سي إس فينكاتاكريشنان” في مقابلة مع تلفزيون“بلومبرج”:“ما زلنا نعمل مع الشركات على نطاق واسع للغاية، ولكن بالإضافة إلى ذلك، لديك صناديق الثروة السيادية، وتحقيق النمو يجعل من المهم أن تكون هناك علاقة مع هؤلاء اللاعبين في السوق”.

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وعن تقديم الاستشارات، أضاف“فينكاتاكريشنان”:“عندما تنتقل إلى الرسوم الاستشارية، فإنك تبدأ في الحصول على عائد أفضل على رأس مالك، أعتقد أن هذا جزء مهم من التحول، ومهمتنا هي، بعد أن وضعنا الخطة، أن ننفذها ونأمل أن يتبعها سعر السهم”.

ويراهن“باركليز” ومنافسوه على أن صناديق الثروة السيادية ستستمر في عمليات الاستحواذ على الأسهم الخاصة، حيث أنفقت صناديق الثروة السيادية مبلغًا قياسيًا قدره 17.2 مليار دولار على مثل هذه الاستثمارات المشتركة في النصف الأول من العام الماضي (+24% على أساس سنوي).

وارتفع سهم المقرض بنسبة 9.3% منذ أن كشف في 20 فبراير عن خطط خفض التكاليف بنحو ملياري إسترليني (2.55 مليار دولار) من أجل تعزيز الأرباح، ما يجعله واحدًا من أفضل الأسهم أداءً في مؤشر“فوتسي 100”.





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