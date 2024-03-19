مصر للصرافة تجمع 1.5 مليار جنيه من التنازل عن العملات بـ12 يومًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة، التابعة لبنك مصر، أن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، بلغت ما قيمته 1.5 مليار جنيه، منذ قرارتحرير سعر الصرف في 6 مارس،“12 يوم الماضية”.
وقال فوزى لوكالة أنباء الشرق الاوسط، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة التنازلات بنهاية عمل يوم أمس بلغت ما قيمته 200 مليون جنيه تقريبا.
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ونوه أن الدولاريستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 66%، يليه اليورو بنسبة 18%، ثم الريال السعودى بنسبة 14%، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتى بنسبة 1%، ثم باقى العملات الأخرى بنسبة 1.5%. “الأهلى للصرافة” تجذب نقدًا أجنبيًا بما يعادل 2.1 مليار جنيه منذ التعويم
وأكد رئيس“مصر للصرافة”، أن هناك إقبالا شديدا على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في بنك مصر سجل 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.
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