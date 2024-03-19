مصر للصرافة تجمع 1.5 مليار جنيه من التنازل عن العملات بـ12 يومًا

MENAFN - Al-Borsa News) كشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة، التابعة لبنك مصر، أن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، بلغت ما قيمته 1.5 مليار جنيه، منذ قرارتحرير سعر الصرف في 6 مارس،“12 يوم الماضية”.

وقال فوزى لوكالة أنباء الشرق الاوسط، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة التنازلات بنهاية عمل يوم أمس بلغت ما قيمته 200 مليون جنيه تقريبا.

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ونوه أن الدولاريستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 66%، يليه اليورو بنسبة 18%، ثم الريال السعودى بنسبة 14%، ثم الجنيه الاسترلينى بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتى بنسبة 1%، ثم باقى العملات الأخرى بنسبة 1.5%.

وأكد رئيس“مصر للصرافة”، أن هناك إقبالا شديدا على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالى يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في بنك مصر سجل 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.