Tuesday, 19 March 2024 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ5 مليارات يوان

3/19/2024 4:22:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 5 مليارات يوان (704.4 مليون دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وأفاد البنك المركزي، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

موضوعات متعلقة رابطة لاعبي الجولف تفاوض السيادي السعودي حول الاستثمار ببطولة جديدة الحكومة البريطانية تقترح قانوناً جديداً لتقاسم إيرادات كرة القدم الصين مستعدة للعمل مع نيوزيلندا لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

المصدر:

MENAFN19032024000202011048ID1107994238

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث