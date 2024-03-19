شل تعتزم بيع 1000 موقع للتجزئة مع نمو أعمال السيارات الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة“شل” لبيع حوالي 500 موقع (بما في ذلك المشاريع المشتركة) سنويًا خلال عامي 2024 و2025، في ظل تنمية الأعمال المتعلقة بشحن المركبات الكهربائية لدعم التحول من سيارات البنزين أو الديزل.

وفي تقرير استراتيجية تحول الطاقة المنشور على موقعها الرسمي، قالت:“نركز على تقديم خيارات لعملائنا حيث نرى طلبًا متزايدًا، كما هو الحال في أسواق التنقل الكهربائي سريعة النمو مثل الصين وأوروبا”.

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وأضافت شركة الطاقة:“نهدف إلى زيادة عدد نقاط الشحن العامة التي نقوم بتشغيلها إلى حوالي 200 ألف بحلول عام 2030، من حوالي 54 ألفًا اليوم، لأن العملاء يحتاجون إليها أكثر من الشحن المنزلي”.

وأوضحت أن ذلك يأتي أيضًا لتنمية مجموعة مواد التشحيم لتزويد قطاعات تحول الطاقة الرئيسية مثل زيوت المحولات المستخدمة في مزارع الرياح البحرية، وسوائل التبريد لدعم تطوير بطاريات السيارات الكهربائية.





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