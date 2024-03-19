شل تعتزم بيع 1000 موقع للتجزئة مع نمو أعمال السيارات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة“شل” لبيع حوالي 500 موقع (بما في ذلك المشاريع المشتركة) سنويًا خلال عامي 2024 و2025، في ظل تنمية الأعمال المتعلقة بشحن المركبات الكهربائية لدعم التحول من سيارات البنزين أو الديزل.
وفي تقرير استراتيجية تحول الطاقة المنشور على موقعها الرسمي، قالت:“نركز على تقديم خيارات لعملائنا حيث نرى طلبًا متزايدًا، كما هو الحال في أسواق التنقل الكهربائي سريعة النمو مثل الصين وأوروبا”.
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وأضافت شركة الطاقة:“نهدف إلى زيادة عدد نقاط الشحن العامة التي نقوم بتشغيلها إلى حوالي 200 ألف بحلول عام 2030، من حوالي 54 ألفًا اليوم، لأن العملاء يحتاجون إليها أكثر من الشحن المنزلي”.
وأوضحت أن ذلك يأتي أيضًا لتنمية مجموعة مواد التشحيم لتزويد قطاعات تحول الطاقة الرئيسية مثل زيوت المحولات المستخدمة في مزارع الرياح البحرية، وسوائل التبريد لدعم تطوير بطاريات السيارات الكهربائية.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107994237
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