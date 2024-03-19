أبوظبي تعرض شراء حصص المستثمرين الغربيين في صناديق PAG

MENAFN - Al-Borsa News) يعرض جهاز أبوظبي للاستثمار شراء حصص المستثمرين الغربيين في الصناديق التي تديرها شركة“بي إيه جي” (PAG) الواقع مقرها في هونج كونج بسعر مخفض، حسبما ذكرت صحيفة“فايننشال تايمز”.

يأتي عرض أكبر الصناديق السيادية العربية، في خضم أزمة سوق الأسهم في الصين، التي أدت إلى محو ما يفوق 6 تريليونات دولار من القيمة السوقية ببورصات الصين وهونج كونج منذ الذروة التي بلغتها في 2021، ما يبرز الصعوبات التي تواجهها بكين في جهودها لوقف انخفاض ثقة المستثمرين، وبصفة خاصة الأجانب منهم.

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يأتي هذا العرض بعد فترة قصيرة من إجراء الجهاز مناقشات أولية بشأن احتمال شراء حصة في مجموعة“تشوهاي واندا” (Zhuhai Wanda Commercial Management Group Co)، وفق ما نقلته بلومبرج في وقت سابق. وقالت إن الصندوق قد يشتري أسهماً من حامليها الحاليين. وهي خطوة من شأنها أن تساعد الإمارة الغنية بعوائد النفط على التوسع في الصين الكبرى.

وتمتلك“بي إيه جي”، ومستثمرون آخرون 60% في“تشوهاي واندا”، بينما يمتلك“وانغ” 40% المتبقية عبر شركة أخرى. واستثمرت“بي إيه جي” حوالي 2.8 مليار دولار في“تشوهاي واندا” في جولة تمويل عام 2021. وقدرت قيمة مُشغّلة المراكز التجارية بأقل من 100 مليار يوان في صفقة خلال ديسمبر، أي أقل من نصف تقييمها في جولة تمويل جرت قبل ثلاث سنوات.

كما تعثرت مفاوضات الجهاز لتقديم عرض شراء لحصة في وحدة الألياف التابعة لشركة“بي سي سي دبليو” (PCCW)، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر في نوفمبر الماضي لبلومبرج، لكن الصندوق السيادي مستمر على ما يبدو في البحث عن مزيد من الفرص لاقتناصها في الدولة الآسيوية.

فرص في سوق الأسهم المتعثرة

يتزامن عرض جهاز أبوظبي لشراء الحصص التي تديرها شركة الأسهم الخاصة“بي إيه جي” مع انخفاض أسهم مجموعة عريضة من الشركات الصينية مؤخراً، ولا سيما في قطاعي التكنولوجيا والعقارات. وتعرضت هذه الشركات لحملات تنظيمية موسعة في آخر عامين، بسبب الديون الثقيلة وانسحاب عدد كبير من المستثمرين الغربيين منها.

كما تسبب انهيار الأسهم الصينية في أضرار فادحة بقطاع إدارة الأصول في البلاد، مما دفع عمليات إغلاق صناديق الاستثمار إلى أعلى مستوى في 5 سنوات، وهي علامة أخرى على زعزعة ثقة المستثمرين. وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في الصين العام الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات، إذ أصبحت الشركات في هونج كونج وخارجها أقل استعداداً لاستثمار أموال جديدة في البر الرئيسي.

ويدرس المسؤولون في الصين تطبيق حزمة إنقاذ لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المتراجعة، وذلك بعدما أخفقت المحاولات السابقة لاستعادة ثقة المستثمرين، مما دفع رئيس الوزراء لي تشيانغ إلى الدعوة لاتخاذ“خطوات قوية”.

وقد يمثل هذا الانخفاض فرصة سانحة لصناديق الشرق الأوسط لشراء الأسهم بسعر مخفض والاستفادة من موجة تخارج المستثمرين الغربيين منها حالياً، على أمل نجاح حكومة بكين في انتشال السوق المتعثرة وعودتها لمسار الصعود لاحقاً.





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