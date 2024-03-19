إنفيديا تخوض ماراثون خدمات الحوسبة الكمية السحابية

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت شركة“إنفيديا” (Nvidia Corp) خدمة سحابية للباحثين، في محاولة لاختبار برامج الحوسبة الكمية الخاصة بهم، سعياً للاستفادة من المجال الذي يحظى بالتمويل في جميع أنحاء العالم على الرغم من عدم إنتاج سوى عدد قليل من التطبيقات الرائدة حتى الآن.

ستبدأ خدمة“إنفيديا للحوسبة الكمية” أولاً بمركز بيانات مكدس برقائق وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحاكي معا الكمبيوتر الكمي، وفقاً لتيم كوستا، مدير الحوسبة عالية الأداء والحوسبة الكمية في الشركة. على عكس خدمات الحوسبة السحابية الأخرى، لا تمتلك خدمة“إنفيديا” حالياً حاسوباً كمياً متصلاً بها، لكنها ستوفر إمكانية الوصول إلى حواسيب كمية تابعة لجهات خارجية في المستقبل، وفقاً لما قاله“كوستا” لـ”بلومبرغ” قبل مؤتمر تقنية معالجات الرسومات (GTC) أمس الاثنين.

موضوعاتالحكومة البريطانية تقترح قانوناً جديداً لتقاسم إيرادات كرة القدم الصين مستعدة للعمل مع نيوزيلندا لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة مؤشر نيكي الياباني يغلق أعلى 40 ألف نقطة

تخلفت الخدمة السحابية الخاصة بشركة صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي لسنوات عن ساحة السباق المزدحمة بالفعل. وأطلقت شركة“مايكروسوفت” منصة“أزور” (Azure Quantum) في عام 2019، كذلك أطلقت شركة“أمازون” منصة“براكت” (Bracket) في العام ذاته. كما تأسست شركة“سترانج وركس” (Strangeworks Inc) الناشئة المدعومة من شركة“آي بي إم” في عام 2017، ولديها العشرات من أجهزة الكمبيوتر الكمية على السحابة الخاصة بها. لكن“كوستا” قال إن السحابة الخاصة بشركة“ألفابت” التي تحمل اسم“غوغل كلاود”، وتلك الخاصة بشركة“مايكروسوفت”، وشركة“أوراكل كلاود إنفراستركتشر” (Oracle Cloud Infrastructure) ستقوم بدمج جهاز محاكاة الكم من“إنفيديا” في خدماتهم السحابية.

دعم حكومي قوي

تتعهد أقوى الدول والشركات في العالم بمليارات الدولارات لأبحاث الحوسبة الكمية، على الرغم من وجود عدد قليل من الحالات المعروفة التي قام فيها الكمبيوتر الكمي بتشغيل تطبيقات عملية. وتنبع الحماسة العالمية في هذا الاتجاه من الوعود بإيجاد سرعات حسابية أسرع بمئات الملايين من المرات من أجهزة الكمبيوتر العملاقة القائمة اليوم، إلى جانب الخوف من العواقب – العسكرية والتجارية – بالنسبة لأولئك الذين يفوتون الفرصة.

وبالنسبة لمعظم سنوات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت شركة“إنفيديا” إلى حد كبير في موقع المتفرج من ذلك السباق، لكنها الآن لاعب رئيسي في الأبحاث الكمية بعد أن حققت وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها، والمصممة لتسريع ألعاب الفيديو، أرباحاً بفضل قدرتها على تنفيذ نوع معين من الحسابات بسرعة.

يتم استخدام نسخة مماثلة من هذه الحسابات في عمليات محاكاة الكمبيوتر الكمي، مما يجعل شرائح“إنفيديا إيه آي” (Nvidia AI) مثل وحدات معالجة الرسوميات“إتش 100 تينسور كور” (H100 Tensor Core) عنصراً مهماً في الأبحاث الكمية. وقال“كوستا” إن وحدة معالجة الرسومات أصبحت الآن قوية بما يكفي لتشغيل الخوارزميات الكلاسيكية التي كانت كبيرة جداً بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر، مثل تلك المستخدمة في اكتشاف الأدوية والمواد والمجالات العلمية الأخرى.

بشكل منفصل، قالت“إنفيديا” أيضاً إن رقائقها سيتم استخدامها في الكمبيوتر العملاق“إيه بي سي آي كيو” (ABCI-Q) الممول من القطاع العام، والذي تقوم شركة“فيوجيتسو” (Fujitsu) ببنائه لذراع أبحاث الحوسبة الكمية التابع للمعهد الوطني الياباني للعلوم الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا. سيستخدم الكمبيوتر العملاق أكثر من 2000 وحدة معالجة رسوميات“إتش 100 تينسور كور”، وسيتم توزيعه في أوائل العام المقبل.

قالت الشركة إن أجهزة الكمبيوتر العملاقة في مؤسسة“نوفو نورديسك” (Novo Nordisk) الدنماركية ومركز“باوسي سوبر كمبيوترينغ ريسيرش سنتر” (Pawsey Supercomputing Research Centre) الأسترالي، وكلاهما مخصص لأبحاث الحوسبة الكمومية، ستستخدم أيضاً أجهزة“إنفيديا”.





المصدر: