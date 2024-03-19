مؤشر نيكي الياباني يغلق أعلى 40 ألف نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في جلسة اليوم الثلاثاء بينما تراجع الين الياباني مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين بعدما أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السالبة.

وكما كان متوقعًا، قرر البنك المركزي بعد انتهاء اجتماعه – الذي بدأ أمس – رفع الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، والتخلي عن سياسة التحكم في منحنى عائد السندات.

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وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.8% عند 150.34 ين.

وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة مرتفعًا 0.66% أو (+263 نقطة) عند 40003 نقاط، كما قفز المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 1.06% أو (+ 29 نقطة) إلى 2750 نقطة.





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