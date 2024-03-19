مؤشر نيكي الياباني يغلق أعلى 40 ألف نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في جلسة اليوم الثلاثاء بينما تراجع الين الياباني مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين بعدما أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السالبة.
وكما كان متوقعًا، قرر البنك المركزي بعد انتهاء اجتماعه – الذي بدأ أمس – رفع الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، والتخلي عن سياسة التحكم في منحنى عائد السندات.
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وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.8% عند 150.34 ين.
وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة مرتفعًا 0.66% أو (+263 نقطة) عند 40003 نقاط، كما قفز المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 1.06% أو (+ 29 نقطة) إلى 2750 نقطة.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107994234
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