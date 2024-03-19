الصين مستعدة للعمل مع نيوزيلندا لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، استعداد بلاده للعمل مع نيوزيلندا من أجل التنفيذ النشط للنسخة المحدثة من اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيوزيلندا.

وأضاف وانج -خلال اجتماعه مع وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، ضمن جولته في الفترة من 17 مارس حتى 21 مارس الجاري في إطار زيارة رسمية إلى نيوزيلندا وأستراليا، أنه يتعين على الجانبين بدء مفاوضات بشأن القائمة السلبية لتجارة الخدمات في أقرب وقت ممكن، من أجل دفع التعاون الثنائي إلى مستوى جديد.

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وأكد أن الانفتاح يجلب التقدم، بينما يؤدي الانعزال إلى التخلف، مبينا أن أبواب الصين أمام العالم ستُفتح على نطاق أوسع، وسيظل بابها أمام نيوزيلندا مفتوحا دائما، مشيرًا إلى أنه يتعين على الجانبين حماية التجارة الحرة بشكل مشترك، ومعارضة الأحادية والحمائية تحت اسم“إزالة المخاطر”، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، وتوفير بيئة أعمال جيدة للشركات في البلدين.

وأوضح أن العلاقات الصينية-النيوزيلندية تحافظ على مكانة رائدة بين علاقات الصين مع الدول المتقدمة، وهو الأمر الذي يعبر عن القيمة المهمة والفريدة لهذه العلاقات الثنائية.

من جانبه، قال وزير التجارة النيوزيلندي إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين نيوزيلندا والصين، حقق التعاون الثنائي نتائج مثمرة وجلب منافع مهمة للشعبين، موضحا أن بلاده مستعدة للعمل مع الصين لمواصلة توسيع التعاون في الاقتصاد والتجارة ومجالات أخرى وتسهيل تبادل الأفراد.

وأضاف أنه في مواجهة الحواجز التجارية المتزايدة وأوجه عدم اليقين في العالم، تعد اتفاقية التجارة الحرة المحدثة بين الصين ونيوزيلندا مثالا مهما، مضيفا أنه يتعين على الجانبين العمل معا لدعم مبدأ التجارة الحرة ومقاومة مختلف الإجراءات الحمائية والأحادية.

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