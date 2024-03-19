الصين مستعدة للعمل مع نيوزيلندا لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، استعداد بلاده للعمل مع نيوزيلندا من أجل التنفيذ النشط للنسخة المحدثة من اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ونيوزيلندا.
وأضاف وانج -خلال اجتماعه مع وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، ضمن جولته في الفترة من 17 مارس حتى 21 مارس الجاري في إطار زيارة رسمية إلى نيوزيلندا وأستراليا، أنه يتعين على الجانبين بدء مفاوضات بشأن القائمة السلبية لتجارة الخدمات في أقرب وقت ممكن، من أجل دفع التعاون الثنائي إلى مستوى جديد.
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وأكد أن الانفتاح يجلب التقدم، بينما يؤدي الانعزال إلى التخلف، مبينا أن أبواب الصين أمام العالم ستُفتح على نطاق أوسع، وسيظل بابها أمام نيوزيلندا مفتوحا دائما، مشيرًا إلى أنه يتعين على الجانبين حماية التجارة الحرة بشكل مشترك، ومعارضة الأحادية والحمائية تحت اسم“إزالة المخاطر”، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح، وتوفير بيئة أعمال جيدة للشركات في البلدين.
وأوضح أن العلاقات الصينية-النيوزيلندية تحافظ على مكانة رائدة بين علاقات الصين مع الدول المتقدمة، وهو الأمر الذي يعبر عن القيمة المهمة والفريدة لهذه العلاقات الثنائية.
من جانبه، قال وزير التجارة النيوزيلندي إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين نيوزيلندا والصين، حقق التعاون الثنائي نتائج مثمرة وجلب منافع مهمة للشعبين، موضحا أن بلاده مستعدة للعمل مع الصين لمواصلة توسيع التعاون في الاقتصاد والتجارة ومجالات أخرى وتسهيل تبادل الأفراد.
وأضاف أنه في مواجهة الحواجز التجارية المتزايدة وأوجه عدم اليقين في العالم، تعد اتفاقية التجارة الحرة المحدثة بين الصين ونيوزيلندا مثالا مهما، مضيفا أنه يتعين على الجانبين العمل معا لدعم مبدأ التجارة الحرة ومقاومة مختلف الإجراءات الحمائية والأحادية.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107994232
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