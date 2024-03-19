الحكومة البريطانية تقترح قانوناً جديداً لتقاسم إيرادات كرة القدم

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم المملكة المتحدة تقديم تشريع جديد لإنشاء جهة تنظيمية مستقلة لكرة القدم، بهدف إعادة توزيع الإيرادات بين الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) والدرجات الأدني، إذ تتدخل الحكومة لمحاولة حماية الاستدامة المالية للأندية الأصغر حجماً.

قالت الحكومة في بيان إنه سيتم تقديم مقترح بمشروع قانون حوكمة كرة القدم في مجلس العموم اليوم الثلاثاء. ذكرت“بلومبرج” الأسبوع الماضي أن وقع رئيس الوزراء ريشي سوناك على تقديم مشروع القانون بعد فشل الدوري الإنجليزي الممتاز في الاتفاق على صفقة لتقاسم الإيرادات مع الأندية الصغيرة.

موضوعاتالصين مستعدة للعمل مع نيوزيلندا لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة مؤشر نيكي الياباني يغلق أعلى 40 ألف نقطة “إنفيديا” تخوض ماراثون خدمات الحوسبة الكمية السحابية

سيكون لدى الجهة التنظيمية صلاحيات لفرض ترتيب جديد بشأن التوزيعات المالية بين الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري كرة القدم الإنجليزي حال عدم التوصل إلى تسوية. كما ستكون قادرة أيضاً على فرض غرامات على الأندية 10% من حجم مبيعاتها في حالة عدم الامتثال.

قال سوناك:“لفترة طويلة، تعرضت بعض الأندية لسوء المعاملة من جانب مالكين عديمي الضمير يفلتون من اتهامات سوء الإدارة المالية، وهو ما يمكن أن يؤدي في أسوأ الأحوال إلى الانهيار الكامل”. وأوضح أن مشروع القانون سيضمن أن تكون آراء المشجعين“في المقدمة والوسط، ويمنع إقامة دوري منفصل، ويحمي الاستدامة المالية للأندية، ويحمي تراث أنديتنا الكبيرة والصغيرة”.

كما ستنشىء الحكومة جهة تنظيمية في الظل للعمل على هذه القضية، في حين يتم تأسيس جهة هيئة مستقلة لتنظيم مسائل كرة القدم رسمياً.

دعم تنظيم كرة القدم الإنجليزية

من المتوقع أن يحظى إنشاء جهة تنظيمية بدعم من جميع الأحزاب في البرلمان، ما يعني أنه قد يصبح قانوناً قبل العطلة الصيفية في يوليو. جاء قرار المضي قدماً في اقتراح التشريع بعد يوم من اختيار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عدم تقديم نسبة من إيرادات البث للأندية، والتي من المحتمل أن تبلغ قيمتها حوالي 900 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) على مدى ست سنوات، وهو القرار الذي أصاب السياسيين بالإحباط.

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج):“لقد دافعنا عن نظام متناسب يمكننا من البناء على مكانتنا باعتبارنا الدوري الأكثر مشاهدة على نطاق واسع في العالم”. وأضافت:“لا نزال نشعر بالقلق إزاء أي عواقب غير متوقعة للتشريع، والتي يمكن أن تضعف القدرة التنافسية وجاذبية كرة القدم الإنجليزية”.

من جانبها، قالت منظمة” فير جيم” Fair Game)، التي تقوم بحملات لتحسين إدارة كرة القدم، إنه يجب على الوزراء التأكد من أن الجهة التنظيمية الجديدة لديها السلطة لوقف أي صفقة يبرمها الدوري الإنجليزي الممتاز مع رابطة الدوري الإنجليزي إذا لم تكن جيدة بما فيه الكفاية.

واختتم مايك بيكر، المدير التنفيذي لـ“فير جيم” :”بدون هذه الصلاحية، ستكون الجهة التنظيمية بدون فعالية منذ بداية إطلاقها”.





المصدر: