الحكومة البريطانية تقترح قانوناً جديداً لتقاسم إيرادات كرة القدم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم المملكة المتحدة تقديم تشريع جديد لإنشاء جهة تنظيمية مستقلة لكرة القدم، بهدف إعادة توزيع الإيرادات بين الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) والدرجات الأدني، إذ تتدخل الحكومة لمحاولة حماية الاستدامة المالية للأندية الأصغر حجماً.
قالت الحكومة في بيان إنه سيتم تقديم مقترح بمشروع قانون حوكمة كرة القدم في مجلس العموم اليوم الثلاثاء. ذكرت“بلومبرج” الأسبوع الماضي أن وقع رئيس الوزراء ريشي سوناك على تقديم مشروع القانون بعد فشل الدوري الإنجليزي الممتاز في الاتفاق على صفقة لتقاسم الإيرادات مع الأندية الصغيرة.
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سيكون لدى الجهة التنظيمية صلاحيات لفرض ترتيب جديد بشأن التوزيعات المالية بين الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري كرة القدم الإنجليزي حال عدم التوصل إلى تسوية. كما ستكون قادرة أيضاً على فرض غرامات على الأندية 10% من حجم مبيعاتها في حالة عدم الامتثال.
قال سوناك:“لفترة طويلة، تعرضت بعض الأندية لسوء المعاملة من جانب مالكين عديمي الضمير يفلتون من اتهامات سوء الإدارة المالية، وهو ما يمكن أن يؤدي في أسوأ الأحوال إلى الانهيار الكامل”. وأوضح أن مشروع القانون سيضمن أن تكون آراء المشجعين“في المقدمة والوسط، ويمنع إقامة دوري منفصل، ويحمي الاستدامة المالية للأندية، ويحمي تراث أنديتنا الكبيرة والصغيرة”.
كما ستنشىء الحكومة جهة تنظيمية في الظل للعمل على هذه القضية، في حين يتم تأسيس جهة هيئة مستقلة لتنظيم مسائل كرة القدم رسمياً.
دعم تنظيم كرة القدم الإنجليزية
من المتوقع أن يحظى إنشاء جهة تنظيمية بدعم من جميع الأحزاب في البرلمان، ما يعني أنه قد يصبح قانوناً قبل العطلة الصيفية في يوليو. جاء قرار المضي قدماً في اقتراح التشريع بعد يوم من اختيار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عدم تقديم نسبة من إيرادات البث للأندية، والتي من المحتمل أن تبلغ قيمتها حوالي 900 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) على مدى ست سنوات، وهو القرار الذي أصاب السياسيين بالإحباط.
قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج):“لقد دافعنا عن نظام متناسب يمكننا من البناء على مكانتنا باعتبارنا الدوري الأكثر مشاهدة على نطاق واسع في العالم”. وأضافت:“لا نزال نشعر بالقلق إزاء أي عواقب غير متوقعة للتشريع، والتي يمكن أن تضعف القدرة التنافسية وجاذبية كرة القدم الإنجليزية”.
من جانبها، قالت منظمة” فير جيم” Fair Game)، التي تقوم بحملات لتحسين إدارة كرة القدم، إنه يجب على الوزراء التأكد من أن الجهة التنظيمية الجديدة لديها السلطة لوقف أي صفقة يبرمها الدوري الإنجليزي الممتاز مع رابطة الدوري الإنجليزي إذا لم تكن جيدة بما فيه الكفاية.
واختتم مايك بيكر، المدير التنفيذي لـ“فير جيم” :”بدون هذه الصلاحية، ستكون الجهة التنظيمية بدون فعالية منذ بداية إطلاقها”.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107994231
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