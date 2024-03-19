كوريا الجنوبية تقدم 315 مليار دولار لخفض انبعاثات الكربون بحلول 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية، عن خطة طموحة لتقديم 420 تريليون وون (315 مليار دولار)، في شكل قروض السياسات، بحلول عام 2030 للمساعدة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
وذكرت لجنة الخدمات المالية- في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه“تم الكشف عن الخطة خلال اجتماع مع رؤساء خمسة بنوك كبرى في كوريا، حضره أيضًا وزير البيئة ورئيس اللجنة الرئاسية لتحييد الكربون والنمو الأخضر”.
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وأشارت اللجنة إلى أن“بنك التنمية الكوري، الذي تديره الدولة وخمسة بنوك تجارية أخرى، ستقوم بإنشاء صندوق بقيمة 9 تريليونات وون للمساعدة في تمويل بناء مصادر جديدة للطاقة الخضراء”.
وأوضح أن“البنوك التجارية الخمسة – إلى جانب مقرض آخر لتمويل السياسات هو البنك الصناعي الكوري – ستنشئ صندوقًا إضافيًا بقيمة 9 تريليونات وون لاستثماره في تطوير تقنيات خضراء جديدة”.
وقال رئيس لجنة الخدمات المالية كيم جو هيون – في الاجتماع – إن“الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم ستمثل خطوة أولى ذات مغزى في التعامل مع تغير المناخ من خلال التعاون بين الحكومة والمقرضين لتمويل السياسات والبنوك”.
المصدر:
MENAFN19032024000202011048ID1107994230
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