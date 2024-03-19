كوريا الجنوبية تقدم 315 مليار دولار لخفض انبعاثات الكربون بحلول 2030

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية، عن خطة طموحة لتقديم 420 تريليون وون (315 مليار دولار)، في شكل قروض السياسات، بحلول عام 2030 للمساعدة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

وذكرت لجنة الخدمات المالية- في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه“تم الكشف عن الخطة خلال اجتماع مع رؤساء خمسة بنوك كبرى في كوريا، حضره أيضًا وزير البيئة ورئيس اللجنة الرئاسية لتحييد الكربون والنمو الأخضر”.

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وأشارت اللجنة إلى أن“بنك التنمية الكوري، الذي تديره الدولة وخمسة بنوك تجارية أخرى، ستقوم بإنشاء صندوق بقيمة 9 تريليونات وون للمساعدة في تمويل بناء مصادر جديدة للطاقة الخضراء”.

وأوضح أن“البنوك التجارية الخمسة – إلى جانب مقرض آخر لتمويل السياسات هو البنك الصناعي الكوري – ستنشئ صندوقًا إضافيًا بقيمة 9 تريليونات وون لاستثماره في تطوير تقنيات خضراء جديدة”.

وقال رئيس لجنة الخدمات المالية كيم جو هيون – في الاجتماع – إن“الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم ستمثل خطوة أولى ذات مغزى في التعامل مع تغير المناخ من خلال التعاون بين الحكومة والمقرضين لتمويل السياسات والبنوك”.

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