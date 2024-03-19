كابو تضاعف أرباحها 5 مرات في النصف الأول

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اليوم.. بدء الاكتتاب في زيادة رأسمال“القاهرة للزيوت” وتداول الحق منفصلًا تحرك السيولة من الأسهم لـ”أدوات الدخل الثابت” يعصف بالبورصة المصرية البورصة تختم تعاملات اليوم على تراجع 6.34% تضاعفت أرباح شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو” 5 مرات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 120.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 23.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل 428.75 مليون جنيه، مقابل مبيعات 217.68 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، على بيع جزئي أو كلي لحصة المساهمة المملوكة للشركة في أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس”.
وقالت الشركة إنه سيتم إجراء تقييم للقيمة العادلة لسهم الشركة من إحدى مكاتب التقييم المعتمدة من الرقابة المالية.
وأضافت أنه نظراً لكون أصول“سبينالكس” الجانب الأعظم منها يتمثل في امتلاكها لأصول عقارية مما يتطلب الخصول على القيمة العادلة لسهم الشركة إجراء عدد اثنان تقييم على الأقل من جانب مكتبي تقييم عقاري معتمدين من الرقابة المالية.
كما وافقت العمومية على إبرام عقود معاوضة مع سبينالكس، والمصرية للغزل والنسيج وإم تي جي للتوزيع.
وكانت كابو، خفضت حصتها في رأس مال شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، من 33.06% إلى 32.44% إذ باعت 2 مليون سهم بقيمة إجمالية 10.78 مليون جنيه بمتوسط سعر 5.39 جنيه للسهم.
وأشارت إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 4.09% لشركة أموال العربية للأقطان، و0.007% للشركة العربية لحليج الأقطان.
وتضاعفت أرباح شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو” 7.76 مرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 42.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 4.86 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 192.37 مليون جنيه، مقابل مبيعات 93.28 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وقررت شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، تعجيل سداد 25 مليون جنيه من قيمة القرض الممنوح لها من البنك المصري لتنمية الصادرات خلال شهر ديسمبر 2023.
وأوضحت الشركة، أن قيمة القرض قبل السداد كانت تبلغ 49.7 مليون جنيه، وأصبح رصيده الحالي بعد سداد جزء منه نحو 24.7 مليون جنيه، والذي كان من المتفق على جدولته من الفترة 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2027.
وأشارت إلى أن السداد يأتي في ضوء خطة مجلس الإدارة العاجلة لإعادة هيكلة ديون الشركة.
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2023.
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