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كابو تضاعف أرباحها 5 مرات في النصف الأول

3/19/2024 4:22:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة اليوم.. بدء الاكتتاب في زيادة رأسمال“القاهرة للزيوت” وتداول الحق منفصلًا تحرك السيولة من الأسهم لـ”أدوات الدخل الثابت” يعصف بالبورصة المصرية البورصة تختم تعاملات اليوم على تراجع 6.34% تضاعفت أرباح شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو” 5 مرات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 120.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 23.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل 428.75 مليون جنيه، مقابل مبيعات 217.68 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، على بيع جزئي أو كلي لحصة المساهمة المملوكة للشركة في أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج“سبينالكس”. وقالت الشركة إنه سيتم إجراء تقييم للقيمة العادلة لسهم الشركة من إحدى مكاتب التقييم المعتمدة من الرقابة المالية. وأضافت أنه نظراً لكون أصول“سبينالكس” الجانب الأعظم منها يتمثل في امتلاكها لأصول عقارية مما يتطلب الخصول على القيمة العادلة لسهم الشركة إجراء عدد اثنان تقييم على الأقل من جانب مكتبي تقييم عقاري معتمدين من الرقابة المالية. كما وافقت العمومية على إبرام عقود معاوضة مع سبينالكس، والمصرية للغزل والنسيج وإم تي جي للتوزيع. وكانت كابو، خفضت حصتها في رأس مال شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، من 33.06% إلى 32.44% إذ باعت 2 مليون سهم بقيمة إجمالية 10.78 مليون جنيه بمتوسط سعر 5.39 جنيه للسهم. وأشارت إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 4.09% لشركة أموال العربية للأقطان، و0.007% للشركة العربية لحليج الأقطان. وتضاعفت أرباح شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو” 7.76 مرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 42.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 4.86 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 192.37 مليون جنيه، مقابل مبيعات 93.28 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وقررت شركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، تعجيل سداد 25 مليون جنيه من قيمة القرض الممنوح لها من البنك المصري لتنمية الصادرات خلال شهر ديسمبر 2023. وأوضحت الشركة، أن قيمة القرض قبل السداد كانت تبلغ 49.7 مليون جنيه، وأصبح رصيده الحالي بعد سداد جزء منه نحو 24.7 مليون جنيه، والذي كان من المتفق على جدولته من الفترة 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2027. وأشارت إلى أن السداد يأتي في ضوء خطة مجلس الإدارة العاجلة لإعادة هيكلة ديون الشركة. اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات“كابو”، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2023.

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